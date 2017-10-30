Сегодня прошелся по CodeBase/ многие комментируют там, пишут - "мусор", "не стоит скачать", "кривая рука" итд. А ведь немного поправить - то шедевр :)) - страница 2
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Я этот анекдот ещё в училище слышал ......"Василий Иваныч , ты где так напился ?? ....Иду , вижу цистерна и надпись ( ОН ) .Залез , попробовал - действительно , он ! "
Не уже-ли ты старше меня на столько? Я 50 лет назад ещё в школе учился.
Так многие считают, что сейчас в кодобазе грааль скачают, который им миллион со 100$ сделает. Еще считают, что автор выложивший что-то должен им. Вот какой психологический портрет должен быть у человека, сделавшего грааль, потратившего 10 лет на разработку стратегии и потом еще много часов на написание кода и выложившего все это в свободный доступ?
В КБ есть реально ценный раздел - Библиотеки. Все остальное и правда ненужный шлак. Черпать оттуда идеи - то же самое, как бомжу рыться в помойке )
Так многие считают, что сейчас в кодобазе грааль скачают, который им миллион со 100$ сделает. Еще считают, что автор выложивший что-то должен им. Вот какой психологический портрет должен быть у человека, сделавшего грааль, потратившего 10 лет на разработку стратегии и потом еще много часов на написание кода и выложившего все это в свободный доступ?
Не... ну еще могут быть люди с утонченным чувством юмора и написания кода, выкладывающие советники, которые зарабатывают со 100 долларов, к примеру, 200, а когда ты, вдохновившись результатом доливаешь деньги на счет, то советник счет быстро сливает. Хотя тут надо очень замутить код и чтобы робота скачал шаровик, который этот код поленится просматривать.
Бомж кодный роется в код-базе.)))
Лучше расскажи, как ты тут умудряешься вставлять смайлики )) Через HTML?
Лучше расскажи, как ты тут умудряешься вставлять смайлики )) Через HTML?
а, это писал с сотика, там на сенсорной клавитуре Gboard есть смайлы. Скачал с плей-маркета.
а это просто рисунок со скайпа )) БУМ!