Сегодня прошелся по CodeBase/ многие комментируют там, пишут - "мусор", "не стоит скачать", "кривая рука" итд. А ведь немного поправить - то шедевр :)) - страница 2

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Zvezdochet:
Я этот анекдот ещё в училище слышал  ......"Василий Иваныч , ты  где так напился ?? ....Иду , вижу цистерна и надпись ( ОН ) .Залез , попробовал  - действительно , он ! "

Не уже-ли ты старше меня на столько? Я 50 лет назад ещё в школе учился.

 
Maxim Romanov:
Так многие считают, что сейчас в кодобазе грааль скачают, который им миллион со 100$ сделает. Еще считают, что автор выложивший что-то должен им. Вот какой психологический портрет должен быть у человека, сделавшего грааль, потратившего 10 лет на разработку стратегии и потом еще много часов на написание кода и выложившего все это в свободный доступ? 
Это может быть только псих, который хочет разрушить мировую финансовую систему. Или.... нет, только псих) другого быть не может.
Но таких психов мало и число граалей около 0 колеблется. А псих обладающий граалем - крайне редкое сочетание.
Сериал смотрел " Деньги " там чувак деньги печатал по качеству и  защите лучше государственных ... баба из госзнака говорит - это он нам вызов бросает .   .......на чём чувак  и попалился ........ вот псих он ? Серёга Мавроди в интернете вон который раз грозится обрушить мировую финансовую систему
 

В КБ есть реально ценный раздел - Библиотеки. Все остальное и правда ненужный шлак. Черпать оттуда идеи - то же самое, как бомжу рыться в помойке )

 
Бомж кодный роется в код-базе.)))
А шикарный бомж роется в урне с названием -библиотека)))

Гы гы гы 😊😂👍
 
Maxim Romanov:
Так многие считают, что сейчас в кодобазе грааль скачают, который им миллион со 100$ сделает. Еще считают, что автор выложивший что-то должен им. Вот какой психологический портрет должен быть у человека, сделавшего грааль, потратившего 10 лет на разработку стратегии и потом еще много часов на написание кода и выложившего все это в свободный доступ? 
Это может быть только псих, который хочет разрушить мировую финансовую систему. Или.... нет, только псих) другого быть не может.
Но таких психов мало и число граалей около 0 колеблется. А псих обладающий граалем - крайне редкое сочетание.

Не... ну еще могут быть люди с утонченным чувством юмора и написания кода, выкладывающие советники, которые зарабатывают со 100 долларов, к примеру, 200, а когда ты, вдохновившись результатом доливаешь деньги на счет, то советник счет быстро сливает. Хотя тут надо очень замутить код и чтобы робота скачал шаровик, который этот код поленится просматривать.

 
Alexander Ivanov:
Бомж кодный роется в код-базе.)))
А шикарный бомж роется в урне с названием -библиотека)))

Гы гы гы 😊😂👍

Лучше расскажи, как ты тут умудряешься вставлять смайлики )) Через HTML?

 
Alexey Volchanskiy:

Лучше расскажи, как ты тут умудряешься вставлять смайлики )) Через HTML?


а, это писал с сотика, там на сенсорной клавитуре Gboard есть смайлы. Скачал с плей-маркета. 


а это просто рисунок со скайпа )) БУМ! 

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