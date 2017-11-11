О миллиардерах на демо с реальной прибылью - страница 3
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Конкурсы на 99% с демо-счетами, как и чем там снаряжать-то? У меня другое объяснение. Победители на конкурсах от ДЦ липовые. Поэтому гораздо проще объявить победителем какого-нибудь папуаса Угы-быбы, которого фиг кто проверит, что он реальный, чем европейца с Реальным именем и фото.
Обо всех конкурсах на демосчетах говорить не буду, а вот был такой ежемесячно в течение лет 8 -10 http://ru.contest.nordfx.com/demo-special/results/. Последний раз его провели в сентябре 2017, теперь можно и говорить о нем, рекламой это уже не будет. Все призы были реальные и выводимые без каких-либо условий, получал и выводил несколько раз, и не я один. И результаты демо-торговли очень впечатляют. По условиям конкурсов инвест-доступ к конкурсным счетам предоставлялся всем желающим, ну, я и насобирал историй счетов. И следить было интересно. Самый впечатляющий результат в виде истории счета (в формате .csv разделитель точка с запятой) "абсолютного чемпиона" прикладываю. Из 10 тыс за две недели сделано 1670368.34, увеличение в 1670 раз.
Обо всех конкурсах на демосчетах говорить не буду, а вот был такой ежемесячно в течение лет 8 -10 http://ru.contest.nordfx.com/demo-special/results/. Последний раз его провели в сентябре 2017, теперь можно и говорить о нем, рекламой это уже не будет. Все призы были реальные и выводимые без каких-либо условий, получал и выводил несколько раз, и не я один. И результаты демо-торговли очень впечатляют. По условиям конкурсов инвест-доступ к конкурсным счетам предоставлялся всем желающим, ну, я и насобирал историй счетов. И следить было интересно. Самый впечатляющий результат в виде истории счета (в формате .csv разделитель точка с запятой) "абсолютного чемпиона" прикладываю. Из 10 тыс за две недели сделано 1670368.34, увеличение в 1670 раз.
Очень впечатляет!
Обо всех конкурсах на демосчетах говорить не буду, а вот был такой ежемесячно в течение лет 8 -10 http://ru.contest.nordfx.com/demo-special/results/. Последний раз его провели в сентябре 2017, теперь можно и говорить о нем, рекламой это уже не будет. Все призы были реальные и выводимые без каких-либо условий, получал и выводил несколько раз, и не я один. И результаты демо-торговли очень впечатляют. По условиям конкурсов инвест-доступ к конкурсным счетам предоставлялся всем желающим, ну, я и насобирал историй счетов. И следить было интересно. Самый впечатляющий результат в виде истории счета (в формате .csv разделитель точка с запятой) "абсолютного чемпиона" прикладываю. Из 10 тыс за две недели сделано 1670368.34, увеличение в 1670 раз.
Сейчас нашел на ютубе канал этого трейдера, там у него одно видео о торговле, но я толком ничего не понял... речь о каком-то счетчике. Кто может объяснить?
Извините, опечатался, не в 1670, а в 167 раз.
Не согласен. Даже в конкурсе от XM много было победителей из Индонезии, но в итоге финальный этапа турнира с главный призом 150 тыс. USD выиграл трейдер из Таиланда.
Похоже, вы меня не слышите.
Вот, на 5-дневном конкурсе в ДЦ, где я торгую, победил чел из Китая, ну так написано.
А вот из его истории сделок. Что мы видим? Для имитации торговли проводится куча убыточных сделок с лотом 0,01, а потом БДЫЩЩЩ!!! и ДЦ рисует на счету обязательно прибыльную сделку со 100-200 лотами ))) Я привел копию одной странички, все, как на ладони.
Мне это на практике знакомо, года 4 назад одно крупное ДЦ предлагало в рамках одного проекта нарисовать мне красивый реальный счет. Я отказался. Теперь я им никому не верю. Ну а вам всем дальнейших красивых иллюзий )) Главное, ничего не анализировать.
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TICKET OPEN TIME TYPE SIZE ITEM PRICE S / L T / P CLOSE TIME PRICE COMMISSION SWAP PROFIT,
149238647 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69152 0.0 0.0 08.11.2017 10:06 0.69174 0.0 -0.22
149238653 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69151 0.0 0.0 08.11.2017 10:06 0.69176 0.0 -0.25
149238654 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69151 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.69178 0.0 -0.27
149238674 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.6917 0.0 -0.24
149238675 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.6917 0.0 -0.24
149238684 08.11.2017 10:06 sell 95.0 USDJPYm 113.703 0.0 0.0 08.11.2017 10:06 113.688 0.0 1253.43
149238702 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69145 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.6917 0.0 -0.25
149238705 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69145 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.6917 0.0 -0.25
149238707 08.11.2017 10:06 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:07 0.6917 0.0 -0.24
149238728 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69145 0.0 0.0 08.11.2017 10:10 0.69192 0.0 -0.47
149238733 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69145 0.0 0.0 08.11.2017 10:07 0.6917 0.0 -0.25
149238835 08.11.2017 10:07 buy 98.0 EURUSDm 1.15946 0.0 0.0 08.11.2017 10:07 1.1596 0.0 1372.0
149238843 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:10 0.69192 0.0 -0.46
149238845 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:07 0.6917 0.0 -0.24
149238849 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:07 0.6917 0.0 -0.24
149238852 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.69169 0.0 -0.23
149238863 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.69178 0.0 -0.32
149238866 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:08 0.69177 0.0 -0.31
149238881 08.11.2017 10:07 buy 100.0 EURUSDm 1.15946 0.0 0.0 08.11.2017 10:07 1.15962 0.0 1600.0
149238905 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69151 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.19
149238906 08.11.2017 10:07 sell 0.01 NZDUSDm 0.69151 0.0 0.0 08.11.2017 10:12 0.69171 0.0 -0.2
149238910 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69152 0.0 0.0 08.11.2017 10:24 0.69162 0.0 -0.1
149238929 08.11.2017 10:08 buy 110.0 EURUSDm 1.15946 0.0 0.0 08.11.2017 10:08 1.15962 0.0 1760.0
149238948 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69152 0.0 0.0 08.11.2017 10:08 0.69175 0.0 -0.23
149238952 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69152 0.0 0.0 08.11.2017 10:08 0.69175 0.0 -0.23
149238956 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69151 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 0.69169 0.0 -0.18
149238962 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69152 0.0 0.0 08.11.2017 10:08 0.69178 0.0 -0.26
149238964 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69152 0.0 0.0 08.11.2017 10:08 0.69175 0.0 -0.23
149239096 08.11.2017 10:08 sell 0.01 NZDUSDm 0.69156 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.14
149239599 08.11.2017 10:10 sell 115.0 USDJPYm 113.703 0.0 0.0 08.11.2017 10:10 113.686 0.0 1719.65
149239616 08.11.2017 10:10 sell 0.01 NZDUSDm 0.69161 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.09
149239619 08.11.2017 10:10 sell 0.01 NZDUSDm 0.69161 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.09
149239632 08.11.2017 10:10 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.23
149239634 08.11.2017 10:10 sell 0.01 NZDUSDm 0.69148 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.22
149239640 08.11.2017 10:10 sell 125.0 USDJPYm 113.703 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 113.689 0.0 1539.29
149239664 08.11.2017 10:11 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.6917 0.0 -0.23
149239668 08.11.2017 10:11 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:14 0.69182 0.0 -0.35
149239671 08.11.2017 10:11 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.69168 0.0 -0.21
149239675 08.11.2017 10:11 sell 0.01 NZDUSDm 0.69146 0.0 0.0 08.11.2017 10:11 0.69168 0.0 -0.22
149240334 08.11.2017 10:15 sell 130.0 GBPUSDm 1.31354 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 1.31344 0.0 1300.0
149240347 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 0.69169 0.0 -0.22
149240351 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:24 0.69161 0.0 -0.14
149240352 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:24 0.69161 0.0 -0.14
149240353 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 0.69169 0.0 -0.22
149240362 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69147 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 0.69169 0.0 -0.22
149240365 08.11.2017 10:15 sell 135.0 GBPUSDm 1.31354 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 1.31344 0.0 1350.0
149240390 08.11.2017 10:15 sell 140.0 GBPUSDm 1.31354 0.0 0.0 08.11.2017 10:15 1.31339 0.0 2100.0
149240406 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69139 0.0 0.0 08.11.2017 10:22 0.69158 0.0 -0.19
149240409 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69139 0.0 0.0 08.11.2017 10:16 0.69172 0.0 -0.33
149240412 08.11.2017 10:15 sell 0.01 NZDUSDm 0.69139 0.0 0.0 08.11.2017 10:22 0.69159 0.0 -0.2