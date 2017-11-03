Сигнальный индикатор
- А Вы готовы к встрече с чёрным лебедем?
- Подсчет количества свечей
- Индикаторы: iStochTxt (komposter)
Могу написать но для MT4.
Можно использовать алерт в Метатрейдере -
Свою торговую стратегию на Форексе и рынке акций можно сделать более гибкой, а реакцию на значимые события — более быстрой. Для этого в торговой платформе MetaTrader 5 есть функция алертов (Alert).
Установите сигнал для оповещения о наступлении того или иного торгового события и перестаньте беспокоиться — благоприятный торговый момент не будет упущен. Не нужно сидеть возле монитора и часами наблюдать за движением котировок валют и акций — в нужный момент торговая платформа сама оповестит вас звуковым сигналом, push-уведомлением на мобильный телефон или электронным письмом.
- www.metatrader5.com
Автор хочет сигнал прохождения ценой за определенное время - т.е. тренд
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