Сигнальный индикатор

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Есть ли такой сигнальный индикатор который оповещает при прохождении цены определенное количество пунктов? К примеру более 20 пунктов за 15 минут...
 
Evgeny Gavrilov:
Есть ли такой сигнальный индикатор который оповещает при прохождении цены определенное количество пунктов? К примеру более 20 пунктов за 15 минут...

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  • indicator alert
  • indicator signal
  • indicator signals
должен выдать примерные варианты.

 

Могу написать но для MT4.

 

Можно использовать алерт в Метатрейдере - 


Алерты в MetaTrader 5

Свою торговую стратегию на Форексе и рынке акций можно сделать более гибкой, а реакцию на значимые события — более быстрой. Для этого в торговой платформе MetaTrader 5 есть функция алертов (Alert).

Установите сигнал для оповещения о наступлении того или иного торгового события и перестаньте беспокоиться — благоприятный торговый момент не будет упущен. Не нужно сидеть возле монитора и часами наблюдать за движением котировок валют и акций — в нужный момент торговая платформа сама оповестит вас звуковым сигналом, push-уведомлением на мобильный телефон или электронным письмом.

Алерты (Alert) в MetaTrader 5
Алерты (Alert) в MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Свою торговую стратегию на Форексе и рынке акций можно сделать более гибкой, а реакцию на значимые события — более быстрой. Для этого в торговой платформе MetaTrader 5 есть функция алертов (Alert). Установите сигнал для оповещения о наступлении того или иного торгового события и перестаньте беспокоиться — благоприятный торговый момент не будет...
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Sergey Golubev:  Можно использовать алерт в Метатрейдере -

Автор хочет сигнал прохождения ценой за определенное время - т.е. тренд

 


Можно этот индикатор доработать. Хай-Лоу коробки есть

Файлы:
TRIANGLES__Fibotron_1.mq4  7 kb
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