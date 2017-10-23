У кого из брокеров есть индекс РТС сейчас а МТ? кроме БКС и ОТкрывашки.

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У кого из брокеров есть индекс РТС сейчас а МТ?  кроме БКС и ОТкрывашки. Спасибо.  Можно в личку написать.
 

Может я не понял вопрос с вопросительным знаком, но в МТ5 нашел вот - 


 
Sergey Golubev:

Может я не понял вопрос с вопросительным знаком, но в МТ5 нашел вот - 

Спасибо.  А в МТ4 такого нет?  у меня индикаторы под МТ4 заточены)


 

В МТ4 не знаю.
Тут лучше вам на МТ5, так как МТ5 - 'биржевой', а МТ4 - "просто открыть ордер по евро-доллар на полчаса 0.01 лотом" ...
(шутка, но есть доля правды)

 

Вот еще один (МТ5) - открываете счет MOEX (там будет выбор - Forex или MOEX), и получаете - 




 
Sergey Golubev:

Вот еще один (МТ5) - открываете счет MOEX (там будет выбор - Forex или MOEX), и получаете - 





это что за контора?

 

На первом скриншоте стрелкой показал на сервер, чтобы открыть демо счет там - (цитата из статьи, и ниже два скриншота для примера):

Поиск сервера по имени брокера. 
Удобным нововведением MetaTrader 5 является добавление серверов брокеров по их названию. Если раньше, чтобы открыть новый демо-счет у какого-либо брокера, вам было необходимо выяснять IP-адрес его торгового сервера или скачивать специальный клиентский терминала, то сейчас достаточно ввести имя брокера. Система сама найдет нужный сервер по указанному имени и добавит его в список:


Открытие счетов - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
Открытие счетов - Начало работы - Справка по MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая платформа позволяет работать с двумя видами счетов: демонстрационными (демо) и реальными. Демонстрационные счета дают возможность работать в тренировочном режиме без реальных денег, но при этом качественно отработать торговую стратегию. Они обладают теми же функциональными возможностями, что и реальные счета. Отличие состоит в том, что...
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