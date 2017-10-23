У кого из брокеров есть индекс РТС сейчас а МТ? кроме БКС и ОТкрывашки.
- Сантимент: Tslab + plaza 2 против MT 5
- MQ-Demo FORTS
- ФОРТС. Вопросы по исполнению
Может я не понял вопрос с вопросительным знаком, но в МТ5 нашел вот -
Спасибо. А в МТ4 такого нет? у меня индикаторы под МТ4 заточены)
В МТ4 не знаю.
Тут лучше вам на МТ5, так как МТ5 - 'биржевой', а МТ4 - "просто открыть ордер по евро-доллар на полчаса 0.01 лотом" ...
(шутка, но есть доля правды)
Вот еще один (МТ5) - открываете счет MOEX (там будет выбор - Forex или MOEX), и получаете -
это что за контора?
На первом скриншоте стрелкой показал на сервер, чтобы открыть демо счет там - (цитата из статьи, и ниже два скриншота для примера):
Поиск сервера по имени брокера.
Удобным нововведением MetaTrader 5 является добавление серверов брокеров по их названию. Если раньше, чтобы открыть новый демо-счет у какого-либо брокера, вам было необходимо выяснять IP-адрес его торгового сервера или скачивать специальный клиентский терминала, то сейчас достаточно ввести имя брокера. Система сама найдет нужный сервер по указанному имени и добавит его в список:
- www.metatrader5.com
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