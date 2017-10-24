Как реализовать большой перебор линий по номерам в одну строчку ? - страница 2
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Может как-нибудь вызывать перебор номеров?
а bid - это кто?
?????????????????????????????????????
всё равно не понял, чем bid отличается от Bid....
Во всяком случае, первое, что приходит в голову что-то вроде
Не то.
Как в массиве хранить номера от и до и перебирать их на каждом тике?
Если Вы вводите tf вручную, значит надо делать 50 штук tf'ов (tf1, tf2........ ) и вводить их все через extern double
Цитата
tf вручную
Если Вы вводите tf вручную, значит надо делать 50 штук tf'ов (tf1, tf2........ ) и вводить их все через extern double
Цитата
tf вручную
Это зачем??
Это зачем??
Откуда я знаю, что Вы имеете ввиду под "tf"? Теперь (!) я понял, что это timeframe. Я спросил, как Вы вводите tf , Вы написали "вручную".
Тем более организовать массив - не проблема. См.выше.
Откуда я знаю, что Вы имеете ввиду под "tf"? Теперь (!) я понял, что это timeframe. Я спросил, как Вы вводите tf , Вы написали "вручную".
Тем более организовать массив - не проблема. См.выше.
В параметрах вручную.
В коде видно что используется +tf, а не М5
В итоге ни чего не решилось((
Как сделать перебор номеров от 0 - 50 на каждом тике в постоянном цикле?