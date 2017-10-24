Как реализовать большой перебор линий по номерам в одну строчку ? - страница 2

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Natalya Dzerzhinskaya:

Может как-нибудь вызывать перебор номеров?


а bid - это кто?

 
Natalya Dzerzhinskaya:
?????????????????????????????????????
(Bid>R && bid<=R)|


bid=Bid;
[Удален]  
Artemij:
?????????????????????????????????????

double bid=0.0;
int start(){
   double R=0.0,S=0.0;
   for (int i=0;i<ObjectsTotal();i++) {
//---
   R=ObjectGetDouble(0,"R"+tf+"l"+(string)0, OBJPROP_PRICE);  
   S=ObjectGetDouble(0,"S"+tf+"l"+(string)0, OBJPROP_PRICE);  

   if(bid!=0.0)
   if(((Bid>R && bid<=R)||(Bid<R && bid>=R))||((Bid>S && bid<=S)||(Bid<S && bid>=S))) {Signal=0;} else Signal=-1;
     }
   bid=Bid;   
   return(0);
  }
 

всё равно не понял, чем bid отличается от Bid....

Во всяком случае, первое, что приходит в голову что-то вроде

 

double R[50];
 
R[i]=ObjectGetDouble(0,"R"+tf+"l"+(string)i, OBJPROP_PRICE);

 for (int i=0;i<ObjectsTotal();i++) 
{
[Удален]  

Не то.
Как в массиве хранить номера от и до и перебирать их на каждом тике?

 

Если Вы вводите tf вручную, значит надо делать 50 штук tf'ов (tf1, tf2........ ) и вводить их все через extern double

Цитата 

tf вручную

[Удален]  
Artemij:

Если Вы вводите tf вручную, значит надо делать 50 штук tf'ов (tf1, tf2........ ) и вводить их все через extern double

Цитата 

tf вручную


Это зачем??

extern int TF = 5;

string tf;

int init(){
   switch (TF) {
   case 1:
      tf = "M1";
      break;
   case 5:
      tf = "M5";
      break;
   case 15:
      tf = "M15";
      break;
   case 30:
      tf = "M30";
      break;
   case 60:
      tf = "H1";
      break;
   case 240:
      tf = "H4";
      break;
   case 1440:
      tf = "D1";
      break;
   case 10080:
      tf = "W1";
      break;
   case 43200:
      tf = "MN1";
      break;
   default:
      Alert(" Период не предусмотрен! Установлен период Н1");
      TF = 60;
      tf = "H1";
   }
   return(0);
  }
 
Natalya Dzerzhinskaya:

Это зачем??


Откуда я знаю, что Вы имеете ввиду под "tf"? Теперь (!) я понял, что это timeframe. Я спросил, как Вы вводите tf , Вы написали "вручную".

Тем более организовать массив - не проблема. См.выше.

[Удален]  
Artemij:

Откуда я знаю, что Вы имеете ввиду под "tf"? Теперь (!) я понял, что это timeframe. Я спросил, как Вы вводите tf , Вы написали "вручную".

Тем более организовать массив - не проблема. См.выше.


В параметрах вручную.
В коде видно что используется +tf, а не М5

[Удален]  

В итоге ни чего не решилось((

Как сделать перебор номеров от 0 - 50 на каждом тике в постоянном цикле?

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