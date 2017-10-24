Помогите Убрать перерисовку в индикаторах...
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Всем привет. Помогите пожалуйста кто ни будь убрать перерисовку (Если это возможно) у данных индикаторов... Проблема такая.. Пример: У HalfTrend 2 histov arrows текущий тренд восходящий, и на следующей свечке начинается смена тренда на нисходящий, свечка закрывается, бар красный всё норм, но если на второй свечке цена подымится на несколько пунктов вверх, то он перерисует текущий бар и предыдущий в синий цвет... вот как бы сделать так, чтоб после закрытия первой свечи нового тренда он не перерисовывал остальные бары до окончания текущего тренда? вот такая вот проблема... У индикатора SuperTrend Histo_mtf+alerts та же проблема но у него перерисовывается аж 4 бара... кто разбирается, помогите плиз убрать перерисовку (если это возможно). Оба индикаторы мультитаймфреймовые...
HalfTrend (в нижнем подокне) отстает!!! Для курсового проекта это плохо...
HalfTrend отстает на 4 бара! Что о перерисовке тут говорить?!!! Для курсового проекта это плохо... Вот смотрите: он в нижнем подокне, а в главном окне -Induk_77
Вы не могли бы скинуть индикатор Induk_77?) он не перерисовывается?)
Шера, убрать перерисовку в этих индикаторах невозможно. Если для Вас это важно, пользуйтесь другими индикаторами, которые не перерисовывают. Например, я знаю, что TrendWave не перерисовывает (он перерисовывает только на текущем баре).
Шера, убрать перерисовку в этих индикаторах невозможно. ...
убрать перерисовку без проблем можно в любом индикаторе без исключения.
просто отрисовка индикатора без перерисовки будет отличаться от отрисовки индикатора с перерисовкой.
Шера, убрать перерисовку в этих индикаторах невозможно. Если для Вас это важно, пользуйтесь другими индикаторами, которые не перерисовывают. Например, я знаю, что TrendWave не перерисовывает (он перерисовывает только на текущем баре).
Спасибо. Пойду поищу, посмотрю что за индикатор такой)
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