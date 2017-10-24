Помогите Убрать перерисовку в индикаторах...

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Всем привет. Помогите пожалуйста кто ни будь убрать перерисовку (Если это возможно) у данных индикаторов... Проблема такая.. Пример: У HalfTrend 2 histov arrows текущий тренд восходящий, и на следующей свечке начинается смена тренда на нисходящий, свечка закрывается, бар красный всё норм, но если на второй свечке цена подымится на несколько пунктов вверх, то он перерисует текущий бар и предыдущий в синий цвет...  вот как бы сделать так, чтоб после закрытия первой свечи нового тренда он не перерисовывал остальные бары до окончания текущего тренда? вот такая вот проблема... У индикатора SuperTrend Histo_mtf+alerts та же проблема но у него перерисовывается аж 4 бара...  кто разбирается, помогите плиз убрать перерисовку (если это возможно). Оба индикаторы мультитаймфреймовые...
 
SHEPA:
Всем привет. Помогите пожалуйста кто ни будь убрать перерисовку (Если это возможно) у данных индикаторов... Проблема такая.. Пример: У HalfTrend 2 histov arrows текущий тренд восходящий, и на следующей свечке начинается смена тренда на нисходящий, свечка закрывается, бар красный всё норм, но если на второй свечке цена подымится на несколько пунктов вверх, то он перерисует текущий бар и предыдущий в синий цвет...  вот как бы сделать так, чтоб после закрытия первой свечи нового тренда он не перерисовывал остальные бары до окончания текущего тренда? вот такая вот проблема... У индикатора SuperTrend Histo_mtf+alerts та же проблема но у него перерисовывается аж 4 бара...  кто разбирается, помогите плиз убрать перерисовку (если это возможно). Оба индикаторы мультитаймфреймовые...

HalfTrend (в нижнем подокне) отстает!!! Для курсового проекта это плохо...

   в главном окне -Induk_77

 
STARIJ:

HalfTrend отстает на 4 бара! Что о перерисовке тут говорить?!!! Для курсового проекта это плохо... Вот смотрите: он в нижнем подокне, а в главном окне -Induk_77



Вы не могли бы скинуть индикатор Induk_77?) он не перерисовывается?)

 

Шера, убрать перерисовку в этих индикаторах невозможно. Если для Вас это важно, пользуйтесь другими индикаторами, которые не перерисовывают. Например, я знаю, что TrendWave не перерисовывает (он перерисовывает только на текущем баре).

 
Victor Ziborov:

Шера, убрать перерисовку в этих индикаторах невозможно. ...


убрать перерисовку без проблем можно в любом индикаторе без исключения.

просто отрисовка индикатора без перерисовки будет отличаться от отрисовки индикатора с перерисовкой.

 
Victor Ziborov:

Шера, убрать перерисовку в этих индикаторах невозможно. Если для Вас это важно, пользуйтесь другими индикаторами, которые не перерисовывают. Например, я знаю, что TrendWave не перерисовывает (он перерисовывает только на текущем баре).


Спасибо. Пойду поищу, посмотрю что за индикатор такой)

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