Помогите пожалуйста найти ошибку в коде советника

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Привет всем, помогите пожалуйста найти ошибку в коде советника, вроде всё просмотрел, в коде вроде написано всё правильно, но программа почему-то торгует некорректно! Идея такая: Советник должен искать две длинные свечи одного направления (длинна между свечей регулируется в советнике, то есть между двух минимумов или максимумов свечей в зависимости от направления), если цена в противоположную сторону пробивает минимум или максимум последней свечи, должна открываться сделка (Пример фото ситуаций на графике прикрепил в файле). Советник должен открывать сделки при каждой такой подходящей ситуации, а он почему-то открывает сделки только на торговых окнах между дней. Вот такая ситуация, кому не сложно из программеров, помогите пожалуйста, исправьте ошибку. Код советника смотрите ниже, а также в прикреплённом файле.


Скриншот графика "Как должен ставить советник"


//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
//|                                                                           Spacing_Candles.mq4 |
//|                                                                        Copyright 2017, Vladim |
//|                                                                            vk.com/id229534564 |
//|                                                                  Mail: Vladim120385@yandex.ru |
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, Vladim"
#property link      "vk.com/id229534564"
#property version   "1.00"
#property strict

//--- параметры советника
extern string paramEA    = "";     // Parameters EA
extern double volume     = 0.01;   // Volume
extern double stopLoss   = 5;     // StopLoss
extern double takeProfit = 1.5;    // TakeProfit
extern double maxSpacing = 150;   // MaxSpacing
extern double minSpacing = 30;    // MinSpacing
extern double TrailingStop  = 0;   // TrailingStop
extern int    magic      = 127;    // Magic

//--- глобальные переменные
datetime newCandle;
int tip;

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
   
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
   
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   if(newCandle != Time[0]) FindPattern();
   newCandle = Time[0];
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void OpenOrder(int type)   // Откроем рыночный ордер
{
   if(type == OP_BUY)  if(OrderSend(_Symbol, OP_BUY,  volume, Ask, 0, 0, 0, "", magic, 0)) SetSLTP(OP_BUY);
   if(type == OP_SELL) if(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, volume, Bid, 0, 0, 0, "", magic, 0)) SetSLTP(OP_SELL);
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void SetSLTP(int type)   // Установим стоп приказы
{
   double sl = 0;
   double tp = 0;
   
   if(type == OP_BUY)
      for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
            if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == magic && OrderType() == OP_BUY && OrderStopLoss() == 0)
            {
               sl = NormalizeDouble(Low[1] - stopLoss * _Point, _Digits);
               tp = NormalizeDouble(OrderOpenPrice() + (OrderOpenPrice() - Low[1]) * takeProfit, Digits);
               if(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), sl, tp, 0)) return;
            }
   if(type == OP_SELL)
      for(int i = 0; i < OrdersTotal(); i++)
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
            if(OrderSymbol() == _Symbol && OrderMagicNumber() == magic && OrderType() == OP_SELL && OrderStopLoss() == 0)
            {
               sl = NormalizeDouble(High[1] + stopLoss * _Point, _Digits);
               tp = NormalizeDouble(OrderOpenPrice() - (High[1] - OrderOpenPrice()) * takeProfit, Digits);
               if(OrderModify(OrderTicket(), OrderOpenPrice(), sl, tp, 0)) return;
            }
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void FindPattern()   // Ищем большое расстояние между свечами
{
   if(High[1] < High[2] && Bid > High[1] && Low[1] < Low[2])
   {
      double spacing = NormalizeDouble((High[2] - High[1]) / _Point, 0);
            
      if(maxSpacing >= spacing && minSpacing <= spacing)
         OpenOrder(OP_BUY);
   }
   if(Low[1] > Low[2] && Bid < Low[1] && High[1] > High[2])
   {
      double spacing = NormalizeDouble((Low[1] - Low[2]) / _Point, 0);
            
      if(maxSpacing >= spacing && minSpacing <= spacing)
         OpenOrder(OP_SELL);
   }   
   {
      if (TrailingStop!=0) TrailingStop();      
   }
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
void TrailingStop()
{
   double StLo,OSL,OOP;
   bool error=true;   
   for (int i=0; i<OrdersTotal(); i++) 
   {
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS))
      {
         tip = OrderType();
         if (tip<2 && OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==magic)
         {
            OSL   = NormalizeDouble(OrderStopLoss(),Digits);
            OOP   = NormalizeDouble(OrderOpenPrice(),Digits);
            if (tip==0)        
            {  
               StLo = NormalizeDouble(Bid - TrailingStop*Point,Digits);
               if (StLo < OOP) continue;
               if (StLo > OSL)
                  error=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StLo,OrderTakeProfit(),0,White);

            }                                         
            if (tip==1)    
            {                                         
               StLo = NormalizeDouble(Ask + TrailingStop*Point,Digits);           
               if (StLo > OOP) continue;
               if (StLo < OSL || OSL==0 )
                  error=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),StLo,OrderTakeProfit(),0,White);
            } 
            if (!error) Alert("Error TrailingStop ",GetLastError(),"   ",Symbol(),"   SL ",StLo);
         }
      }
   }
}
//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+


Файлы:
Spacing_Candles.mq4  11 kb
BUY_SELL.jpg  41 kb
 
Vladim1203:
Привет всем, помогите пожалуйста найти ошибку в коде советника, вроде всё просмотрел, в коде вроде написано всё правильно, но программа почему-то торгует некорректно! Идея такая: Советник должен искать две длинные свечи одного направления (длинна между свечей регулируется в советнике, то есть между двух минимумов или максимумов свечей в зависимости от направления), если цена в противоположную сторону пробивает минимум или максимум последней свечи, должна открываться сделка (Пример фото ситуаций на графике прикрепил в файле). Советник должен открывать сделки при каждой такой подходящей ситуации, а он почему-то открывает сделки только на торговых окнах между дней. Вот такая ситуация, кому не сложно из программеров, помогите пожалуйста, исправьте ошибку. Код советника смотрите ниже, а также в прикреплённом файле.


Вставьте правильно код, а не портянкой


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