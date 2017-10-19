Помогите пожалуйста найти ошибку в коде советника
Vladim1203:
Привет всем, помогите пожалуйста найти ошибку в коде советника, вроде всё просмотрел, в коде вроде написано всё правильно, но программа почему-то торгует некорректно! Идея такая: Советник должен искать две длинные свечи одного направления (длинна между свечей регулируется в советнике, то есть между двух минимумов или максимумов свечей в зависимости от направления), если цена в противоположную сторону пробивает минимум или максимум последней свечи, должна открываться сделка (Пример фото ситуаций на графике прикрепил в файле). Советник должен открывать сделки при каждой такой подходящей ситуации, а он почему-то открывает сделки только на торговых окнах между дней. Вот такая ситуация, кому не сложно из программеров, помогите пожалуйста, исправьте ошибку. Код советника смотрите ниже, а также в прикреплённом файле.
Вставьте правильно код, а не портянкой
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Привет всем, помогите пожалуйста найти ошибку в коде советника, вроде всё просмотрел, в коде вроде написано всё правильно, но программа почему-то торгует некорректно! Идея такая: Советник должен искать две длинные свечи одного направления (длинна между свечей регулируется в советнике, то есть между двух минимумов или максимумов свечей в зависимости от направления), если цена в противоположную сторону пробивает минимум или максимум последней свечи, должна открываться сделка (Пример фото ситуаций на графике прикрепил в файле). Советник должен открывать сделки при каждой такой подходящей ситуации, а он почему-то открывает сделки только на торговых окнах между дней. Вот такая ситуация, кому не сложно из программеров, помогите пожалуйста, исправьте ошибку. Код советника смотрите ниже, а также в прикреплённом файле.