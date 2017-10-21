Обновление Windows 10 Fall Creators Update сделает невалидными сохраненные пароли в MetaTrader
Обновился.
Полёт нормальный (конечно пароли были предварительно сохранены) - MetaTrader 5 и MetaEditor работают.
Никаких проблем после обновления с МТ не было, но я все равно откатился, т.к. система странно (ОС) себя начала вести...
Повод не допускать обновлений
Mickey Moose:
Повод не допускать обновлений
Повод не допускать обновлений
Моё мнение что пока W10 еще проходит фазу "тестирования на пользователях" )))))
transcendreamer:Все правильно, поэтому зачем лишняя головная боль?
Моё мнение что пока W10 еще проходит фазу "тестирования на пользователях" )))))
Да,действительно,пароли сбросились
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17 октября Microsoft официально выпустила очередное крупное обновление операционной системы - Windows 10 Fall Creators Update. При установке данного обновления будут изменены конфигурации и ключи шифрования, как это происходит при установке новой OC Windows. Платформа MetaTrader для защиты данных трейдера использует привязку к операционной системе и железу компьютера, на котором она установлена. Такая защита гарантирует, что даже в случае кражи файлов платформы злоумышленник не сможет ни подключиться к счетам трейдера, ни воспользоваться чужими продуктами из Маркета.
К сожалению, установка обновления Windows 10 Fall Creators Update приведет к тому, что все сохраненные на компьютере пароли к торговым счетам станут невалидными. Просим трейдеров заранее подготовиться и сохранить пароли в надежном месте, чтобы иметь доступ к своим счетам после обновления.
Кроме того смена ключей шифрования приведет к невозможности запуска установленных активированных приложений из Маркета и потребует новой активации, так как все продукты также привязываются к операционной системе. Мы автоматически добавим покупателям активации для каждого такого продукта вне зависимости от используемой операционной системы, как это было сделано ранее после выхода обновления Windows 10 Creators Update. Таким образом, никто из покупателей Маркета не потеряет свои активации после обновления на Windows Fall 10 Creators Update.
Демо-версии продуктов тоже потеряют активацию, их нужно будет просто заново скачать из Маркета.