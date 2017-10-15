К какой категории относятся советники с тралом в маркете
Здравствуйте не подскажите к какой категории относятся советники с тралом платные и бесплатные?
Дмитрий Дойков:Прежде всего следует определить что такое "Категория".
Здравствуйте не подскажите к какой категории относятся советники с тралом платные и бесплатные?
Здравствуйте не подскажите к какой категории относятся советники с тралом платные и бесплатные?
В Маркете советники деляться на Типы.
Если Вы это имели ввиду, то наличие Трала не влияет на Тип советника.
Трал может быть в любом советнике из Типов:
Ну а Платные и Бесплатные разделяются соответственно названиям этих разделов ))
Может имеется ввиду не торгующий советник? Советник осуществляющий трейлинг открытым позициям?
Alexey Viktorov:Если ТС имел именно это ввиду, то скорее это в Утилитах
Может имеется ввиду не торгующий советник? Советник осуществляющий трейлинг открытым позициям?
Может имеется ввиду не торгующий советник? Советник осуществляющий трейлинг открытым позициям?
Искать надо видимо в Управлении ордерами, Управление рисками, Панели.
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