К какой категории относятся советники с тралом в маркете

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Здравствуйте не подскажите к какой категории относятся советники с тралом платные и бесплатные?
 
Дмитрий Дойков:
Здравствуйте не подскажите к какой категории относятся советники с тралом платные и бесплатные?
Прежде всего следует определить что такое "Категория".
В Маркете советники деляться на Типы.

Если Вы это имели ввиду, то наличие Трала не влияет на Тип советника.
Трал может быть в любом советнике из Типов:

Ну а Платные и Бесплатные разделяются соответственно названиям этих разделов )) 
 

Может имеется ввиду не торгующий советник? Советник осуществляющий трейлинг открытым позициям?

 
Alexey Viktorov:

Может имеется ввиду не торгующий советник? Советник осуществляющий трейлинг открытым позициям?

Если ТС имел именно это ввиду, то скорее это в Утилитах
Искать надо видимо в Управлении ордерами, Управление рисками, Панели.
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