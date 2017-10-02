как в советнике отменить случайное нажатие смены таймфрейма? - страница 2

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Alexey Volchanskiy:

Само собой, так все нормальные люди и делают. Но некоторым желательно помучиться )

Они создают себе трудности, но зато мужественно их преодолевают.)
 
Alexander Kharlamov:

Всем спасибо я понял! 

перехватить нельзя.

У меня прописанн ТФ в командах и сов работает правильно независимо от установленного тф так что в этом смысле давно уже не мучаюсь! )

Просто открыто как правило 2 окна и нет-нет да ткнешь не там тф. и думал может есть красивый способ решить вопрос кардинально! )

Спасибо еще раз!


В принципе есть способ запретить изменять ТФ советнику. Но он сложнее, чем все предложенные выше ))

Запускайте советник на автономном графике с потиковым обновлением. На таком графике нельзя изменить ТФ.


 
Ihor Herasko:

В принципе есть способ запретить изменять ТФ советнику. Но он сложнее, чем все предложенные выше ))

Запускайте советник на автономном графике с потиковым обновлением. На таком графике нельзя изменить ТФ.



так это только для 4-ки

 
Alexey Volchanskiy:

так это только для 4-ки


Я ж написал - способ не из легких )))

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