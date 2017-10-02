как в советнике отменить случайное нажатие смены таймфрейма? - страница 2
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Само собой, так все нормальные люди и делают. Но некоторым желательно помучиться )
Всем спасибо я понял!
перехватить нельзя.
У меня прописанн ТФ в командах и сов работает правильно независимо от установленного тф так что в этом смысле давно уже не мучаюсь! )
Просто открыто как правило 2 окна и нет-нет да ткнешь не там тф. и думал может есть красивый способ решить вопрос кардинально! )
Спасибо еще раз!
В принципе есть способ запретить изменять ТФ советнику. Но он сложнее, чем все предложенные выше ))
Запускайте советник на автономном графике с потиковым обновлением. На таком графике нельзя изменить ТФ.
В принципе есть способ запретить изменять ТФ советнику. Но он сложнее, чем все предложенные выше ))
Запускайте советник на автономном графике с потиковым обновлением. На таком графике нельзя изменить ТФ.
так это только для 4-ки
так это только для 4-ки
Я ж написал - способ не из легких )))