Проект Filt-Filt-tick-channel - торговый канал на основе двухпроходного тикового FIR фильтра
Вот пример в матлабе, это только результат фильтра, надо прикрутить канал и посмотреть, что получится
Леш, ведь годков-то уже много, а всё в игрушки играешь!
Нельзя торговать ЛЕВОЙ частью графика!!!
Неужели ты этого так и не понял?
Леш, ведь годков-то уже много, а всё в игрушки играешь!
Нельзя торговать ЛЕВОЙ частью графика!!!
Неужели ты этого так и не понял?
Я бы готовился к росту, и не смотрел показания МА.
А вы?
Я бы готовился к росту, и не смотрел показания МА.
А вы?
А мне наплевать что будет, рост или падение, я торгую ТОЛЬКО
жеджируемыми ТС, прибыль небольшая, но постоянная!
Добавлено
Даже СКАЛЬПИНГ у меня с хеджированием :)
А мне наплевать что будет, рост или падение, я торгую ТОЛЬКО
жеджируемыми ТС, прибыль небольшая, но постоянная!
Какой способ используете для отбора инструментов?
Какой способ используете для отбора инструментов?
Я торгую на ФОРТС, там своя специфика.
Добавлено
В качестве примера:
Eu = Si * ED
Eu - фьючерс на Евро-Рубль
Si - фьючерс на Доллар - Рубль
ED - фьючерс на Евро-Доллар
Eu - фьючерс натуральный
Si * ED - фьючерс синтетический (тот же Eu, но высчитанный)
В теории Eu(натуральный) = Eu(сиететический)
На практике это не так, вследствии чего возникают арбитражные ситуации, которые
позволяют ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ РИСКА получать прибыль
Леш, ведь годков-то уже много, а всё в игрушки играешь!
Нельзя торговать ЛЕВОЙ частью графика!!!
Неужели ты этого так и не понял?
Я вопроса и эмоций не понял. Я хочу сделать канал наподобии Ходрик-Прескотт, только на своем алгоритме, что тут неясного?
Я вопроса и эмоций не понял. Я хочу сделать канал наподобии Ходрик-Прескотт, только на своем алгоритме, что тут неясного?
Не принимай во внимание. Это он таким образом рекламирует свою систему, за счёт опускания чужих систем.)
Я спокоен, пусть на форексе своей системой поторгует )) А канал всегда будет полезен, если конечно получится.
Не принимай во внимание. Это он таким образом рекламирует свою систему, за счёт опускания чужих систем.)
Вы, уважаемый, хоть читаете, что пишут?
Рекламируют что-то чтобы продать, я - ничего не продаю и не пишу на заказ.
Просто предупредил человека, что он в пустую тратит время.
Но, видимо, у Вас (ФОРЕКСников) мозги по другому устроены...
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Решил начать этот проект тут публично. Пока выложил на GitHub болванку + класс обычного FIR фильтра. Буду потихоньку развивать проект в меру сил и свободного времени.
https://github.com/VDev64/MQL5.git - ссылка для скачки через Git
https://github.com/VDev64/MQL5 - скачка в zip-архиве, справа вверху зеленая кнопка "Clone or download"