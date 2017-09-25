Проект Filt-Filt-tick-channel - торговый канал на основе двухпроходного тикового FIR фильтра

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Решил начать этот проект тут публично. Пока выложил на GitHub болванку + класс обычного FIR фильтра. Буду потихоньку развивать проект в меру сил и свободного времени.

https://github.com/VDev64/MQL5.git - ссылка для скачки через Git

https://github.com/VDev64/MQL5 - скачка в zip-архиве, справа вверху зеленая кнопка "Clone or download"

 

Вот пример в матлабе, это только результат фильтра, надо прикрутить канал и посмотреть, что получится


 
Alexey Volchanskiy:

Вот пример в матлабе, это только результат фильтра, надо прикрутить канал и посмотреть, что получится



Леш, ведь годков-то уже много, а всё в игрушки играешь!

Нельзя торговать ЛЕВОЙ частью графика!!!

Неужели ты этого так и не понял?


 
prostotrader:

Леш, ведь годков-то уже много, а всё в игрушки играешь!

Нельзя торговать ЛЕВОЙ частью графика!!!

Неужели ты этого так и не понял?

Я бы готовился к росту, и не смотрел показания МА.

А вы?

 
Vitaly Muzichenko:

Я бы готовился к росту, и не смотрел показания МА.

А вы?


А мне наплевать что будет, рост или падение, я торгую ТОЛЬКО

жеджируемыми ТС, прибыль небольшая, но постоянная!

Добавлено

Даже СКАЛЬПИНГ у меня с хеджированием :)

 
prostotrader:

А мне наплевать что будет, рост или падение, я торгую ТОЛЬКО

жеджируемыми ТС, прибыль небольшая, но постоянная!

Какой способ используете для отбора инструментов?

 
Vitaly Muzichenko:

Какой способ используете для отбора инструментов?


Я торгую на ФОРТС, там своя специфика.

Добавлено

В качестве примера:

Eu = Si * ED

Eu - фьючерс на Евро-Рубль

Si - фьючерс на Доллар - Рубль

ED - фьючерс на Евро-Доллар

Eu - фьючерс натуральный

Si * ED - фьючерс синтетический (тот же Eu, но высчитанный)

В теории Eu(натуральный) = Eu(сиететический)

На практике это не так, вследствии чего возникают арбитражные ситуации, которые

позволяют ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ РИСКА получать прибыль

 
prostotrader:

Леш, ведь годков-то уже много, а всё в игрушки играешь!

Нельзя торговать ЛЕВОЙ частью графика!!!

Неужели ты этого так и не понял?



Я вопроса и эмоций не понял. Я хочу сделать канал наподобии Ходрик-Прескотт, только на своем алгоритме, что тут неясного?

 
Alexey Volchanskiy:

Я вопроса и эмоций не понял. Я хочу сделать канал наподобии Ходрик-Прескотт, только на своем алгоритме, что тут неясного?

Не принимай во внимание. Это он таким образом рекламирует свою систему, за счёт опускания чужих систем.)
 
khorosh:
Не принимай во внимание. Это он таким образом рекламирует свою систему, за счёт опускания чужих систем.)

Я спокоен, пусть на форексе своей системой поторгует )) А канал всегда будет полезен, если конечно получится.

 
khorosh:
Не принимай во внимание. Это он таким образом рекламирует свою систему, за счёт опускания чужих систем.)

Вы, уважаемый, хоть читаете, что пишут?

Рекламируют что-то чтобы продать, я - ничего не продаю и не пишу на заказ.

Просто предупредил человека, что он в пустую тратит время.

Но, видимо, у Вас (ФОРЕКСников) мозги по другому устроены...

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