Мой аккаунт завалили? Из за чего такая картина ? Опять хакеры меня ломают??? Скриншот сделал. - страница 6

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у меня такая-же картина маслом.

разберутся, главное не разводить панику

 

Админ соглашусь,

хорошо, я верну все роботы на продажу обратно. И даже новые начну продавать. 

Включите мой аккаунт.

 
Alexander Ivanov:

а ехидно смеяться - это уже слишком. Не по человечески.

 А бесовски или по собачьи.

Тебе нужно срочно пройти курс психологической реабилитации, а потом по восстановлению чувства юмора ))

 
Alexander Ivanov:

а ехидно смеяться - это уже слишком. Не по человечески.

 А бесовски или по собачьи.

Собака ехидная
 
Alexander Ivanov:

Админ соглашусь,

хорошо, я верну все роботы на продажу обратно. И даже новые начну продавать. 

Включите мой аккаунт.

Пообещайте флудом больше не заниматься.

 
Alexey Volchanskiy:

Тебе нужно срочно пройти курс психологической реабилитации, а потом по восстановлению чувства юмора ))


раз можно смеяться, но много раз как раз у тех много смеющихся будет диагноз.

По дружески можно раз смеяться -анекдотировать. А много раз и постоянно - это  болезнь у вас будет или мне боль будет.

 
Vitaly Muzichenko:

Пообещайте флудом больше не заниматься.


пока что не флудил.

 
Yury Kirillov:


чэ кытаат ноко. (давай старайся еще)

 

Это до пн, как минимум, теперь жить без денег?

Я то думаю чего фриланс сегодня тихенький, а оно вот как

 

одни черти появились в беде))

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