Мой аккаунт завалили? Из за чего такая картина ? Опять хакеры меня ломают??? Скриншот сделал. - страница 6
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня такая-же картина маслом.
разберутся, главное не разводить панику
Админ соглашусь,
хорошо, я верну все роботы на продажу обратно. И даже новые начну продавать.
Включите мой аккаунт.
а ехидно смеяться - это уже слишком. Не по человечески.А бесовски или по собачьи.
Тебе нужно срочно пройти курс психологической реабилитации, а потом по восстановлению чувства юмора ))
а ехидно смеяться - это уже слишком. Не по человечески.А бесовски или по собачьи.
Админ соглашусь,
хорошо, я верну все роботы на продажу обратно. И даже новые начну продавать.
Включите мой аккаунт.
Пообещайте флудом больше не заниматься.
Тебе нужно срочно пройти курс психологической реабилитации, а потом по восстановлению чувства юмора ))
раз можно смеяться, но много раз как раз у тех много смеющихся будет диагноз.
По дружески можно раз смеяться -анекдотировать. А много раз и постоянно - это болезнь у вас будет или мне боль будет.
Пообещайте флудом больше не заниматься.
пока что не флудил.
чэ кытаат ноко. (давай старайся еще)
Это до пн, как минимум, теперь жить без денег?
Я то думаю чего фриланс сегодня тихенький, а оно вот как
одни черти появились в беде))