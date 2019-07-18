Можно ли вернуть сигнал который Сам удалил?
Создайте его заново
История торгов подтянется
Создайте его заново
История торгов подтянется
Пробовал уже не один раз и пишется что такой сигнал уже есть
Пробовал уже не один раз и пишется что такой сигнал уже есть
В своих сигналах поищи в архиве или отключенных. потом можно обратиться в СД.
В своих сигналах поищи в архиве или отключенных. потом можно обратиться в СД.
В сигналах тоже нет.Я удалил потому что прогарел а потом положил средства и сейчас очень неплохо торгую
В сигналах тоже нет.Я удалил потому что прогарел а потом положил средства и сейчас очень неплохо торгую
Прочтите правила сервиса Сигналы. Там есть о сроках повторного создания.
В сигналах тоже нет.Я удалил потому что прогарел а потом положил средства и сейчас очень неплохо торгую
Я говорил поискать в архиве своих сигналов, а не просто в сигналах.
Я говорил поискать в архиве своих сигналов, а не просто в сигналах.
Мне уже вернули сигнал. Я написал в поддержку и больше нет проблем. Спасибо всем за помощь.
Мне уже вернули сигнал. Я написал в поддержку и больше нет проблем. Спасибо всем за помощь.
Подскажите, куда именно Вы писали в службу поддержки? Не нахожу такого раздела на сайте.
Подскажите, куда именно Вы писали в службу поддержки? Не нахожу такого раздела на сайте.
Какой у Вас вопрос? СервисДеск решает только финансовые вопросы. Все остальные вопросы - только через форум.
Какой у Вас вопрос? СервисДеск решает только финансовые вопросы. Все остальные вопросы - только через форум.
Удалила сигнал, хочу восстановить, ищу ответ.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования