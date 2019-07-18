Можно ли вернуть сигнал который Сам удалил?

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Давно удалил сигнал MT4 и теперь не знаю как восстановить
 

Создайте его заново

История торгов подтянется 

 
Dmitiry Ananiev:

Создайте его заново

История торгов подтянется 


Пробовал уже не один раз и пишется что такой сигнал уже есть 

 
aleaksandr mandryk:

Пробовал уже не один раз и пишется что такой сигнал уже есть 

В своих сигналах поищи в архиве или отключенных. потом можно обратиться в СД.

 
Alexey Viktorov:

В своих сигналах поищи в архиве или отключенных. потом можно обратиться в СД.


В сигналах тоже нет.Я удалил потому что прогарел а потом положил средства и сейчас очень неплохо торгую

 
aleaksandr mandryk:

В сигналах тоже нет.Я удалил потому что прогарел а потом положил средства и сейчас очень неплохо торгую


Прочтите правила сервиса Сигналы. Там есть о сроках повторного создания.

 
aleaksandr mandryk:

В сигналах тоже нет.Я удалил потому что прогарел а потом положил средства и сейчас очень неплохо торгую

Я говорил поискать в архиве своих сигналов, а не просто в сигналах.


 
Alexey Viktorov:

Я говорил поискать в архиве своих сигналов, а не просто в сигналах.



Мне уже вернули сигнал. Я написал в поддержку и больше нет проблем. Спасибо всем за помощь.

 
aleaksandr mandryk:

Мне уже вернули сигнал. Я написал в поддержку и больше нет проблем. Спасибо всем за помощь.

Подскажите, куда именно Вы писали в службу поддержки? Не нахожу такого раздела на сайте.

 
Nataliia Ulianova:

Подскажите, куда именно Вы писали в службу поддержки? Не нахожу такого раздела на сайте.

Какой у Вас вопрос? СервисДеск решает только финансовые вопросы. Все остальные вопросы - только через форум.

 
Vladimir Karputov:

Какой у Вас вопрос? СервисДеск решает только финансовые вопросы. Все остальные вопросы - только через форум.

Удалила сигнал, хочу восстановить, ищу ответ.

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