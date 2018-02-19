Организация цикла перебора ордеров - страница 13
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Пример шаблона специально написан с помощью СБ. Поэтому вопрос к спецам по MT5, код правильный?
Не специалист, но укажу на очевидное: такой код может уйти в бесконечные попытки закрытия позиции (например, при окончании торговой сессии).
Ну, а сложные условия в одну строку код, конечно, сокращают, но делают его чтение более сложным.
Не специалист, но укажу на очевидное: такой код может уйти в бесконечные попытки закрытия позиции (например, при окончании торговой сессии).
Не может.
Ну, а сложные условия в одну строку код, конечно, сокращают, но делают его чтение более сложным.
В данном случае лаконичность только на руку - вся ТС на экране.
Если настолько буквально понимать, то можно прочитать и прошедшую тиковую историю по каждому символу из Обзора рынка. Но, думаю, Вам же на самом деле понятен смысл утверждения.
Код это утверждение, вроде, как реализовывает. Поэтому и был вопрос ко всем, кто разбирается в MT5: код правильный?
Ну мы ж программисты
Так уж понял ...
Без зла.
fxsaber:
Поэтому и был вопрос ко всем, кто разбирается в MT5: код правильный?
Код не глядел особо - кто активно пользуется СБ (я - нет, не торговыми классами точнее), может они скажут?
Код не глядел особо - кто активно пользуется СБ (я - нет, не торговыми классами точнее), может они скажут?
Тут редкий случай, когда СБ отрабатывает, как надо. Шаблон - это скелет. Конечно, можно накидать всякого мяса в виде filling-проверок, лотности и т.д. Но основа останется.
Шаблон минимальными усилиями переписывается на MT4 и там будет работать 100%. А вот на MT5 - это хороший вопрос на самом деле!
Тут редкий случай, когда СБ отрабатывает, как надо. Шаблон - это скелет. Конечно, можно накидать всякого мяса в виде filling-проверок, лотности и т.д. Но главная основа останется.
Шаблон минимальными усилиями переписывается на MT4 и там будет работать 100%. А вот на MT5 - это хороший вопрос на самом деле!
Нужно пытаться что-либо углядеть там на свежую голову, а не в пять утра :)
Проснусь, если никто из хорошо знающих СБ не отпишется, можно будет и попытаться вычислить вероятные камушки.
Шаблон минимальными усилиями переписывается на MT4 и там будет работать 100%.
Переписал на MT4
А вот на MT5 - это хороший вопрос на самом деле!
Не может.
Да, точно. Может просто не закрыть позицию, когда это нужно сделать.
В данном случае лаконичность только на руку - вся ТС на экране.
Можно хоть в 5 строк записать, читать от этого легче не станет.
Делюсь своим восприятием.
Да, точно. Может просто не закрыть позицию, когда это нужно сделать.
Специально написал вариант на MT4, чтобы привычней было. Кажется, что MT4 и MT5 варианты идентичны. СБ - точно порядок. Будем считать, что MT4 вариант на 100% рабочий. Т.е. мелкие шероховатости упустим.
Можно хоть в 5 строк записать, читать от этого легче не станет.
Делюсь своим восприятием.
Да, чужой код - потемки.
Специально написал вариант на MT4, чтобы привычней было. Кажется, что MT4 и MT5 варианты идентичны. СБ - точно порядок.
И что, OrderClose гарантированно закрывает сделку?
Да, чужой код - потемки.
Нет, это не всегда так. Я про стиль.