сЕГОДНЯ шо день программиста?
в принципе этот-же и вопрос
Завтра. Пока только подошли к переполнению - 255-й день))
P. S. Хотя нет - обсчитался. Действительно 256-й уже...
Завтра. Пока только подошли к переполнению - 255-й день))
подарки будут как в больших компаниях или ..?
С праздником ребята!!! Точно, сегодня именно профессиональный праздник для многих тут (не являюсь программистом mql, но по Вебу есть грешок).
День шарлоток и осенних пирогов, и день мелиоратора Таджикистана
в принципе этот-же и вопрос
С праздником братишка.
С праздником братишка.
спасибо братан
Раз так!
То, я надеюсь,
что все программисты будут иметь заказы работать от 5000$
и то на машках
что во всех семьях будет достатьъок и уют
что все будут жить мирно и с пониманием
что все будет ОК
ПаЦАНЫ, и ДеФФчеНКИ, с праздником БЛ.....!!!! :))))
С праздником!
Всех с праздником! Качественного кода и хорошей оплаты!
С праздником!
Кошмарное изображение. Сколько болячек на одном рисунке.
геморой, ожирение, скалеоз, проблемы со зрением. Печалька(
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