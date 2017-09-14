сЕГОДНЯ шо день программиста?

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в принципе этот-же и вопрос
 
Vladimir Gribachev:
в принципе этот-же и вопрос

Завтра. Пока только подошли к переполнению - 255-й день))

P. S. Хотя нет - обсчитался. Действительно 256-й уже...

 
Ihor Herasko:

Завтра. Пока только подошли к переполнению - 255-й день))


подарки будут как в больших компаниях или ..?

 

С праздником ребята!!! Точно, сегодня именно профессиональный праздник для многих тут (не являюсь программистом mql, но по Вебу есть грешок).


 

День шарлоток и осенних пирогов, и день мелиоратора Таджикистана

 
Vladimir Gribachev:
в принципе этот-же и вопрос

С праздником братишка.

 
Evgeny Belyaev:

С праздником братишка.


спасибо братан

 

Раз так!

То, я надеюсь,

что все программисты будут иметь заказы работать от 5000$

   и то на машках

что во всех семьях будет достатьъок и уют

что все будут жить мирно и с пониманием

что все будет ОК

ПаЦАНЫ, и ДеФФчеНКИ, с праздником БЛ.....!!!! :))))

 

С праздником!


[Удален]  

Всех с праздником! Качественного кода и хорошей оплаты!

 
Vitaly Muzichenko:

С праздником!



Кошмарное изображение. Сколько болячек на одном рисунке. 

геморой, ожирение, скалеоз, проблемы со зрением. Печалька(

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