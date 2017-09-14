Как восстановить код индикатора по файлу ex5
- В терминале нет доступа к индикаторам
- Возможно ли из исполняемого кода индикатора exp восстановить его mql-представление?
- MQ^ Ошибка терминала при использовании индикатора.
Можно попросить его декомпилировать и получить вместо кода пожизненный бан на этом ресурсе.
Юзайте утилиты Undelete и прочие (гугл в помощь). Скорее всего, файл все еще жив и здоров, находясь на жестком диске. Так что восстановите и в дальнейшем не забывайте про бэкапы.
Здравствуйте. Удалил нечаянно код индикатора. Но есть его скомпилированная версия ex5. Можно ли как-нибудь получить этот код из данного файла?
Никак нельзя. А на будущее: пользуйтесь Хранилищем и Все Ваши коды будут сохранны и доступны всегда. Работа с хранилищем - MQL5 Storage - MetaEditor
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Никак нельзя. А на будущее: пользуйтесь Хранилищем и Все Ваши коды будут сохранны и доступны всегда. Работа с хранилищем - MQL5 Storage - MetaEditor
Как раз недавно начал этим пользоваться, там был какой-то красный значок рядом с индикатором, вот и по глупости удалил его)
Можно попросить его декомпилировать и получить вместо кода пожизненный бан на этом ресурсе.
Сейчас бы бан получить просто так за свой индикатор
Как раз недавно начал этим пользоваться, там был какой-то красный значок рядом с индикатором, вот и по глупости удалил его)
Красный восклицательный знак
как раз и сообщает, что версия в Хранилище и на Вашем компьютере различаются. То есть Вы разместили код в Хранилище, а потом начале его редактировать на своём компьютере.
Вы можете выкачать не изменённую версию из Хранилища. Для этого покажите скриншот из MetaEditor'a - окно "Навигатор".
Красный восклицательный знак
как раз и сообщает, что версия в Хранилище и на Вашем компьютере различаются. То есть Вы разместили код в Хранилище, а потом начале его редактировать на своём компьютере.
Вы можете выкачать не изменённую версию из Хранилища. Для этого покажите скриншот из MetaEditor'a - окно "Навигатор".
Вот, я туда файла загрузил, но выгрузить обратно не знаю как
Вот, я туда файла загрузил, но выгрузить обратно не знаю как
Вы не отправили ничего. Вы только указали несколько файлов. К сожалению. Остаётся только искать утилитами восстановление на диске.
Здравствуйте. Удалил нечаянно код индикатора. Но есть его скомпилированная версия ex5. Можно ли как-нибудь получить этот код из данного файла?
Раз удалили случайно, восстановите с помощью специальных утилит. Rstudio или что то подобное. А все остальное что связанно с извлечением кода из компилированного файла, бан.
Если вы знаете на чем основана стратегия, закажите по тех заданию в разделе фриланс такую же работу.
Правильна работа с Хранилищем
(если нужно ОТОСЛАТЬ код в Хранилище):
- Добавить файлы/папки в хранилище;
- Фиксировать изменения в хранилище;
(если нужно ПОЛУЧИТЬ код из Хранилище):
Обновление данных из хранилища
Для получения последней ревизии данных из хранилища, необходимо выбрать папку или файл и выполнить команду "Получить обновления из хранилища".
В появившемся диалоговом окне отображается список изменений.
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