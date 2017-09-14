Как восстановить код индикатора по файлу ex5

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Здравствуйте. Удалил нечаянно код индикатора. Но есть его скомпилированная версия ex5. Можно ли как-нибудь получить этот код из данного файла?
 

Можно попросить его декомпилировать и получить вместо кода пожизненный бан на этом ресурсе.

 

Юзайте утилиты Undelete и прочие (гугл в помощь). Скорее всего, файл все еще жив и здоров, находясь на жестком диске. Так что восстановите и в дальнейшем не забывайте про бэкапы.

 
Fresto:
Здравствуйте. Удалил нечаянно код индикатора. Но есть его скомпилированная версия ex5. Можно ли как-нибудь получить этот код из данного файла?

Никак нельзя. А на будущее: пользуйтесь Хранилищем и Все Ваши коды будут сохранны и доступны всегда. Работа с хранилищем - MQL5 Storage - MetaEditor

Работа с хранилищем - MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
Работа с хранилищем - MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Хранилище MQL5 Storage работает только с папкой MQL4/MQL5 клиентского терминала. Все операции с хранилищем MQL5 Storage осуществляются через...
 
Vladimir Karputov:

Никак нельзя. А на будущее: пользуйтесь Хранилищем и Все Ваши коды будут сохранны и доступны всегда. Работа с хранилищем - MQL5 Storage - MetaEditor


Как раз недавно начал этим пользоваться, там был какой-то красный значок рядом с индикатором, вот и по глупости удалил его)

 
Alexey Viktorov:

Можно попросить его декомпилировать и получить вместо кода пожизненный бан на этом ресурсе.


Сейчас бы бан получить просто так за свой индикатор

 
Fresto:

Как раз недавно начал этим пользоваться, там был какой-то красный значок рядом с индикатором, вот и по глупости удалил его)


Красный восклицательный знак

Версия на компьютере изменена

как раз и сообщает, что версия в Хранилище и на Вашем компьютере различаются. То есть Вы разместили код в Хранилище,  а потом начале его редактировать на своём компьютере. 

Вы можете выкачать не изменённую версию из Хранилища. Для этого покажите скриншот из MetaEditor'a - окно "Навигатор".

 
Vladimir Karputov:

Красный восклицательный знак


как раз и сообщает, что версия в Хранилище и на Вашем компьютере различаются. То есть Вы разместили код в Хранилище,  а потом начале его редактировать на своём компьютере. 

Вы можете выкачать не изменённую версию из Хранилища. Для этого покажите скриншот из MetaEditor'a - окно "Навигатор".


Вот, я туда файла загрузил, но выгрузить обратно не знаю как

 
Fresto:

Вот, я туда файла загрузил, но выгрузить обратно не знаю как


Вы не отправили ничего. Вы только указали несколько файлов. К сожалению. Остаётся только искать утилитами восстановление на диске.

 
Fresto:
Здравствуйте. Удалил нечаянно код индикатора. Но есть его скомпилированная версия ex5. Можно ли как-нибудь получить этот код из данного файла?

Раз удалили случайно, восстановите с помощью специальных утилит. Rstudio или что то подобное. А все остальное что связанно с извлечением кода из компилированного файла, бан. 

Если вы знаете на чем основана стратегия, закажите по тех заданию в разделе фриланс такую же работу. 

 

Правильна работа с Хранилищем

(если нужно ОТОСЛАТЬ код в Хранилище):


(если нужно ПОЛУЧИТЬ код из Хранилище):

Обновление данных из хранилища

Для получения последней ревизии данных из хранилища, необходимо выбрать папку или файл и выполнить команду "Получить обновления из хранилищаПолучить обновления из хранилища".

Обновление данных

В появившемся диалоговом окне отображается список изменений.

Работа с хранилищем - MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
Работа с хранилищем - MQL5 Storage - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Хранилище MQL5 Storage работает только с папкой MQL4/MQL5 клиентского терминала. Все операции с хранилищем MQL5 Storage осуществляются через...
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