Как убрать пару индикаторов из советника на графике
- FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия (Эпизод № 17: июль 2012)
- Боллинджер без скользящей.
- int init()
Здравствуйте. Использую советник, в нем использую 5 скользящих на стандартном iMA. Как можно на графике при тестировании убрать пару скользящих с основного графика?
Если это нужно на Вашем ПК и за один раз скрыть ВСЕ индикаторы при тестировании данного советника: в терминале MetaTrader настройте график (цвет там фона, ЛЮБЫЕ индикаторы/или наоборот ни одного индикатора), дальше правый клик и сохранить шаблон, а в качестве имени шаблона впишите название советника.
Все, теперь тестер в режиме визуализации запустит Ваш советник и тестер подхватит шаблон с именем, которое равно имени советника.
Если это нужно на Вашем ПК и за один раз скрыть ВСЕ индикаторы при тестировании данного советника: в терминале MetaTrader настройте график (цвет там фона, ЛЮБЫЕ индикаторы/или наоборот ни одного индикатора), дальше правый клик и сохранить шаблон, а в качестве имени шаблона впишите название советника.
Все, теперь тестер в режиме визуализации запустит Ваш советник и тестер подхватит шаблон с именем, которое равно имени советника.
Но мне не ВСЕ индикаторы нужно скрыть с графика. Если я использую 2 скользящие как сигнал и 2 как фильтр, мне вторые 2 скользящие на основном графике не нужны, можно ли именно их как-нибудь скрыть?
Но мне не ВСЕ индикаторы нужно скрыть с графика. Если я использую 2 скользящие как сигнал и 2 как фильтр, мне вторые 2 скользящие на основном графике не нужны, можно ли именно их как-нибудь скрыть?
Рецепт тот-же: через настройку и сохранение шаблона графика с именем равным имени советника.
- Запускаете визуальное тестирование. Когда загрузятся все индикаторы и пойдут тик ставите тестер на паузу.
- В тестере стратегий
сохраняете шаблон под именем советника.
- Останавливаете тестирование.
- В терминале MetaTrader 5 применяете вновь созданный шаблон к любому графику и удаляете лишние индикаторы.
- В терминале через правый клик на графике пересохраняете шаблон под именем советника.
- Вновь запускаете советник в режиме визуализации.
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