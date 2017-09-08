Как убрать пару индикаторов из советника на графике

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Здравствуйте. Использую советник, в нем использую 5 скользящих на стандартном iMA. Как можно на графике при тестировании убрать пару скользящих с основного графика?
 
Fresto:
Здравствуйте. Использую советник, в нем использую 5 скользящих на стандартном iMA. Как можно на графике при тестировании убрать пару скользящих с основного графика?

Если это нужно на Вашем ПК и за один раз скрыть ВСЕ индикаторы при тестировании данного советника: в терминале MetaTrader настройте график (цвет там фона, ЛЮБЫЕ индикаторы/или наоборот ни одного индикатора), дальше правый клик и сохранить шаблон, а в качестве имени шаблона впишите название советника.

Все, теперь тестер в режиме визуализации запустит Ваш советник и тестер подхватит шаблон с именем, которое равно имени советника. 

 
Vladimir Karputov:

Если это нужно на Вашем ПК и за один раз скрыть ВСЕ индикаторы при тестировании данного советника: в терминале MetaTrader настройте график (цвет там фона, ЛЮБЫЕ индикаторы/или наоборот ни одного индикатора), дальше правый клик и сохранить шаблон, а в качестве имени шаблона впишите название советника.

Все, теперь тестер в режиме визуализации запустит Ваш советник и тестер подхватит шаблон с именем, которое равно имени советника. 


Но мне не ВСЕ индикаторы нужно скрыть с графика. Если я использую 2 скользящие как сигнал и 2 как фильтр, мне вторые 2 скользящие на основном графике не нужны, можно ли именно их как-нибудь скрыть?

 
Fresto:

Но мне не ВСЕ индикаторы нужно скрыть с графика. Если я использую 2 скользящие как сигнал и 2 как фильтр, мне вторые 2 скользящие на основном графике не нужны, можно ли именно их как-нибудь скрыть?


Рецепт тот-же: через настройку и сохранение шаблона графика с именем равным имени советника. 

  1. Запускаете визуальное тестирование. Когда загрузятся все индикаторы и пойдут тик ставите тестер на паузу.
  2. В тестере стратегий
    Созранение шаблона
    сохраняете шаблон под именем советника.
  3. Останавливаете тестирование.
  4. В терминале MetaTrader 5 применяете вновь созданный шаблон к любому графику и удаляете лишние индикаторы.
  5. В терминале через правый клик на графике пересохраняете шаблон под именем советника.
  6. Вновь запускаете советник в режиме визуализации.
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