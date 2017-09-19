Помогите найти советник копировщик для разных символов на одном счёте.
Здравствуйте!
Помогите найти советник который после «ручного открытия» ордера с мобильного терминала открывал ордера на VPS на тех символах где он установлен, желательно с умножение лота на коэффициент и было бы прекрасно если была отключаемая функция реверса. К примеру, открыл на мобильном терминале ордер на BUY по символу EURUSD с лотом=1, а советник на VPS открыл SELL на USDCHF с лотом*коэффициент. Пробовал копировщики, но если они установлены на одном счёте, то они начинают циклично выставлять ордера и притом выставляются они по одинаковому символу.
Форма поиска находится справа вверху сайта:
Я искал поиском "копировщики", но они рассчитаны на разные счета и на один символ. Может "название" искомого советника какое то иначе, подскажите пожалуйста. Направте в правильное русло поиска пожалуйста.
Я искал поиском "копировщики", но они рассчитаны на разные счета и на один символ. Может "название" искомого советника какое то иначе, подскажите пожалуйста. Направте в правильное русло поиска пожалуйста.
"Копировщик" и производные, как на русском так и на английском (да поможет google.translate).
Здравствуйте!
Помогите найти советник который после «ручного открытия» ордера с мобильного терминала открывал ордера на VPS на тех символах где он установлен, желательно с умножение лота на коэффициент и было бы прекрасно если была отключаемая функция реверса. К примеру, открыл на мобильном терминале ордер на BUY по символу EURUSD с лотом=1, а советник на VPS открыл SELL на USDCHF с лотом*коэффициент. Пробовал копировщики, но если они установлены на одном счёте, то они начинают циклично выставлять ордера и притом выставляются они по одинаковому символу.
слишком специфично, думаю, готовых нет
я писал нечто похожее, но не точно то
Здравствуйте!
Помогите найти советник который после «ручного открытия» ордера с мобильного терминала открывал ордера на VPS на тех символах где он установлен, желательно с умножение лота на коэффициент и было бы прекрасно если была отключаемая функция реверса. К примеру, открыл на мобильном терминале ордер на BUY по символу EURUSD с лотом=1, а советник на VPS открыл SELL на USDCHF с лотом*коэффициент. Пробовал копировщики, но если они установлены на одном счёте, то они начинают циклично выставлять ордера и притом выставляются они по одинаковому символу.
могу помочь,обращайтесь.
Здравствуйте!
Помогите найти советник который после «ручного открытия» ордера с мобильного терминала открывал ордера на VPS на тех символах где он установлен, желательно с умножение лота на коэффициент и было бы прекрасно если была отключаемая функция реверса. К примеру, открыл на мобильном терминале ордер на BUY по символу EURUSD с лотом=1, а советник на VPS открыл SELL на USDCHF с лотом*коэффициент. Пробовал копировщики, но если они установлены на одном счёте, то они начинают циклично выставлять ордера и притом выставляются они по одинаковому символу.
Мой копировщик умеет так копировать. На моем блоге, есть видео о использовании такого функционала. Ваша задача вполне решаема как и с копированием на другой инструмент так и указанием множителя лота и реверса.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте!
Помогите найти советник который после «ручного открытия» ордера с мобильного терминала открывал ордера на VPS на тех символах где он установлен, желательно с умножение лота на коэффициент и было бы прекрасно если была отключаемая функция реверса. К примеру, открыл на мобильном терминале ордер на BUY по символу EURUSD с лотом=1, а советник на VPS открыл SELL на USDCHF с лотом*коэффициент. Пробовал копировщики, но если они установлены на одном счёте, то они начинают циклично выставлять ордера и притом выставляются они по одинаковому символу.