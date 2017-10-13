Размер Вашего реального депозита в долларах? - страница 2
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Мой депозит на постоянном пополнение из личных средств заработной платы. Но не получается пока войти хотя-бы в минимальный рейтинг голосования..
Извините! ))
Был у меня знакомый, откладывал с зарплаты проценты и их сливал. На вопрос, а зачем это тебе, сказал, - я раньше так делал на игровых автоматах, их закрыли, теперь вот на форекс перешел ))
Я думаю всем интересно, и надеюсь на честный ответ.
Для статистики. ЗЫ .Мой больше 10 000
Владимир, Вы уважаемый человек с такой суммой. Я посмотрел на Ваш Сигнал - здесь только 1300$. Вероятно все бОльшие суммы Вы не демонстрируете с Сигналах. У меня - несколько счетов - и все они до 100$.
Был у меня знакомый, откладывал с зарплаты проценты и их сливал. На вопрос, а зачем это тебе, сказал, - я раньше так делал на игровых автоматах, их закрыли, теперь вот на форекс перешел ))
Да, всё время идёт спор: форекс - это казино? Одни говорят: Да, другие: Нет. Но, всё-таки, что-то общее в этих двух сферах человеческой деятельности есть.
Да, всё время идёт спор: форекс - это казино? Одни говорят: Да, другие: Нет. Но, всё-таки, что-то общее в этих двух сферах человеческой деятельности есть.
Нет ничего общего между везением и ежедневным трудом.
На форексе или фондовом рынке ты зарабатываешь столько сколько ты стоишь по своим знаниям.
В казино дело случая и пусть у тебя хоть три глаза все завязано на случае...
Нет ничего общего между везением и ежедневным трудом.
На форексе или фондовом рынке ты зарабатываешь столько сколько ты стоишь по своим знаниям.
В казино дело случая и пусть у тебя хоть три глаза все завязано на случае...
Конечно Вы правы. Хотя, я знаю, что у людей, увлекающихся казино тоже есть свои системы, разработанные торговые стратегии, Мартингейл...
Недавно была создана тема, модераторы её как рекламную - зарубили
Народ действительно в форекс видит рулетку.
Недавно была создана тема, модераторы её как рекламную - зарубили
Народ действительно в форекс видит рулетку.
Я так понял, это для казино
Я так понял, это для казино
Верно, а вот топикстартер думал что это для форекс-любителей =)
Конечно Вы правы. Хотя, я знаю, что у людей, увлекающихся казино тоже есть свои системы, разработанные торговые стратегии, Мартингейл...
это они так считают , что это системы.
это они так считают , что это системы.
Потому что у них образования 3 класса церковно-приходской школы )) На случайном процессе выиграть невозможно. Единственное исключение в реальном казино это покер,
но надо обладать потрясающей памятью и уметь считать. В интернет-казино это не работает, там покер шулерный.