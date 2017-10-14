Кто знает ?
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
без вариантов - РЖД :-)
Ibragim Dzhanaev:Задавал схожий вопрос брокуру - понял, что до миллиона долларов свободно отдаст любая. Но перед этим будут плечо убавлять и еще что-то. Удваивать будет трудно
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
два в 10-ой степени сколько будет?
это десять месяцев....
Не получится, рынок не допустит такого глумления над собой
Maxim Kuznetsov:
без вариантов - РЖД :-)
Я серьезно спрашиваю.
Renat Akhtyamov:2 в 10 = 1024 Ну и что? Положил 3 доллара через год 4000 долларов. Ну и что?
Не получится
два в 10-ой степени сколько будет?
это десять месяцев....
Не получится
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
выбирай любой
STARIJ:
2 в 10 = 1024 Ну и что? Положил 3 доллара через год 4000 долларов. Ну и что?
2 в 10 = 1024 Ну и что? Положил 3 доллара через год 4000 долларов. Ну и что?
не а
через год уже 16к
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Ты сперва его удвой...
А потом разыскивай такую контору...
В принципе, любой крупный ДЦ - тебе это позволит.
George Merts:
Ты сперва его удвой...
Без проблем, если не будут мешать.
21=2
22=4
23=8
24=16
25=32
26=64
27=128
28=256
29=512
210=1024
211=2048
212=4096
Положить 3 доллара - через год 12 000. Еще через год станет 48 миллионов - это мелочь. Вот если каждый день удваивать - это да!!!
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь