Кто знает ?

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[Удален]  
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.

без вариантов - РЖД  :-)

 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.
Задавал схожий вопрос брокуру - понял, что до миллиона долларов свободно отдаст любая. Но перед этим будут плечо убавлять и еще что-то. Удваивать будет трудно
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.

два в 10-ой степени сколько будет?

это десять месяцев....

Не получится, рынок не допустит такого глумления над собой

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

без вариантов - РЖД  :-)


Я серьезно спрашиваю.

 
Renat Akhtyamov:

два в 10-ой степени сколько будет?

это десять месяцев....

Не получится

2 в 10 = 1024   Ну и что? Положил 3 доллара через год 4000 долларов. Ну и что?
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.

выбирай любой


 
STARIJ:
2 в 10 = 1024   Ну и что? Положил 3 доллара через год 4000 долларов. Ну и что?

не а

через год уже 16к

а еще через год - у всех ДЦ вместе взятых не хватит денюжек
 
Ibragim Dzhanaev:
Подскажите кантору, которая будет отдавать деньги, если депо будет стабильно удваиваться каждый месяц.

Ты сперва его удвой...

А потом разыскивай такую контору...

В принципе, любой крупный ДЦ - тебе это позволит.

[Удален]  
George Merts:

Ты сперва его удвой...



Без проблем, если не будут мешать.

 

21=2

22=4

23=8

24=16

25=32

26=64

27=128

28=256

29=512

210=1024

211=2048

212=4096

Положить 3 доллара - через год 12 000. Еще через год станет 48 миллионов - это мелочь. Вот если каждый день удваивать - это да!!!

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