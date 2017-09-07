Руководство пора рейтинг пересмотреть. На прирост в 831 751 233 969 919.00% уже не серьёзно смотреть.
Руководство пора формулу рейтинга пересмотреть.
На прирост в 831 751 233 969 919.00% уже не серьёзно смотреть.
Уже говорили не раз. Воз и ныне там.
Дошло до полного абсурда. Какое доверие после этого будет у подписчиков.
Если есть такая дыра в расчётах, то многие ей пользуются. Может только в меньших масштабах.
это не дыра в расчетах. это рисуют историю и с нарисованной историей добавляются в сервис сигналы.
это их просто троллят.
Расчет прироста исправлен. Мы изменим алгоритм, чтобы такие ситуации не возникали
это не дыра в расчетах. это рисуют историю и с нарисованной историей добавляются в сервис сигналы.
это их просто троллят.
Просто такие ситуации как вы говорите "это рисуют историю и с нарисованной историей" не должны обрабатываться в формуле расчета. Это "дыра". Не позволительно что-бы её использовали в неблаговидных целях.
Расчет прироста исправлен. Мы изменим алгоритм, чтобы такие ситуации не возникали
Вопрос исчерпан. Будем наедятся на успешное обновление.
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Руководство пора формулу рейтинга пересмотреть.
На прирост в 831 751 233 969 919.00% уже не серьёзно смотреть.
Уже говорили не раз. Воз и ныне там.
Дошло до полного абсурда. Какое доверие после этого будет у подписчиков.
Если есть такая дыра в расчётах, то многие ей пользуются. Может только в меньших масштабах.