Руководство пора рейтинг пересмотреть. На прирост в 831 751 233 969 919.00% уже не серьёзно смотреть.

Новый комментарий
 

Руководство пора формулу рейтинга пересмотреть.

На прирост в 831 751 233 969 919.00% уже не серьёзно смотреть.

Уже говорили не раз. Воз и ныне там.

Дошло до полного абсурда. Какое доверие после этого будет у подписчиков.

Если есть такая дыра в расчётах, то многие ей пользуются. Может только в меньших масштабах. 

 
Uladzimir Izerski:

Руководство пора формулу рейтинга пересмотреть.

На прирост в 831 751 233 969 919.00% уже не серьёзно смотреть.

Уже говорили не раз. Воз и ныне там.

Дошло до полного абсурда. Какое доверие после этого будет у подписчиков.

Если есть такая дыра в расчётах, то многие ей пользуются. Может только в меньших масштабах. 


это не дыра в расчетах. это рисуют историю и с нарисованной историей добавляются в сервис сигналы.

это их просто троллят.

 

Расчет прироста исправлен. Мы изменим алгоритм, чтобы такие ситуации не возникали

 
igrok333:

это не дыра в расчетах. это рисуют историю и с нарисованной историей добавляются в сервис сигналы.

это их просто троллят.


Просто такие ситуации как вы говорите "это рисуют историю и с нарисованной историей" не должны обрабатываться в формуле расчета. Это "дыра". Не позволительно что-бы её использовали в неблаговидных целях.


Rashid Umarov:

Расчет прироста исправлен. Мы изменим алгоритм, чтобы такие ситуации не возникали


Вопрос исчерпан. Будем наедятся на успешное обновление.

 

Ещё один свежий шедевр


Новый комментарий