Холдинг Открывашка - страница 2

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Andrey Miguzov:

Вот такие новости

http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания «Росгосстрах», Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов

Ооооо ,как всё быстро меняется ;)  Банк России,теперь их главный инвестор 

О мерах по повышению финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» | Банк России
  • www.cbr.ru
Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (г. Москва) (далее — Банк). В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. Реализация мер...
 
Server Muradasilov:

Ооооо ,как всё быстро меняется ;)  Банк России,теперь их главный инвестор 


Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)

И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ? 


[Удален]  
Server Muradasilov:

Ооооо ,как всё быстро меняется ;)  Банк России,теперь их главный инвестор 

Похоже, Банк России решил заступиться за слабого

 

Да и вообще ,культурно ,можно сказать отжали структуру . Сначала вбросили инфу,народ начал бабло выводить ,акции рухнули (шесть процентов ,за день - это очень много) ,кто то их скупил (кому это надо было ) ,классика жанра ......

Ну и всё на этом ,все структуры,как работали,так и будут работать - просто хозяева поменялись ....

 
Andrey Miguzov:

Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)

И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ? 



Да он и был,и есть один из самых надёжных !   Всю эту игру затеяли Альфа структуры (прямые конкуренты Открытия),возможно они и выкупили упавшие акции ,но ЦБ  правильно сделал ,а так ,закончилось бы как, с другими банками - плачевно ))

они только выплатили по счетам Югры (немалые деньги) ,потом был вброс инфы (чтобы добить )  ..... всё по сценарию  

 
LRA:

Похоже, Банк России решил заступиться за слабого


Можно и так сказать ....

 
Andrey Miguzov:

Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)

И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ? 



Выходит что принадлежит..... частично

 

у брокера не может быть токсичных активов, как например у банка?

 

Мин. 75% получат. Через 6-9 мес. ЦБ рассчитывает на восстановление рейтингов. На оздоровление отводит 6-8 мес...

http://www.vestifinance.ru/videos/35735

Почему Центробанк спасает "Открытие"? Интервью Василия Поздышева
Почему Центробанк спасает "Открытие"? Интервью Василия Поздышева
  • www.vestifinance.ru
Временная администрация в ФК "Открытие" должна оценить сложившуюся ситуацию и понять, насколько прозрачной была деятельность финансовой организации, и уже на основе этого принимать дальнейшие действия по спасению банка.
 
Andrey Miguzov:

Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)

И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ? 



Да ,не уступая Сбербанку - а может и надёжней,чем сбер ,потому как ,если не ошибаюсь у них проценты поболее будут для населения 

Вывод : Если есть там накопления ,деньги на работу -  неплохо ,через год  клиентов ,будет на порядок больше .Да и как бренд ,при такой поддержке...  будет дороже  

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