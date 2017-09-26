Холдинг Открывашка - страница 2
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Вот такие новости
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htmФинансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу Банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания «Росгосстрах», Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», АО «НПФ Лукойл-гарант», АО «НПФ Электроэнергетики», ОАО «НПФ «РГС», АО «Открытие Брокер», а также «Точка» и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов
Ооооо ,как всё быстро меняется ;) Банк России,теперь их главный инвестор
Ооооо ,как всё быстро меняется ;) Банк России,теперь их главный инвестор
Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)
И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ?
Ооооо ,как всё быстро меняется ;) Банк России,теперь их главный инвестор
Похоже, Банк России решил заступиться за слабого
Да и вообще ,культурно ,можно сказать отжали структуру . Сначала вбросили инфу,народ начал бабло выводить ,акции рухнули (шесть процентов ,за день - это очень много) ,кто то их скупил (кому это надо было ) ,классика жанра ......
Ну и всё на этом ,все структуры,как работали,так и будут работать - просто хозяева поменялись ....
Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)
И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ?
Да он и был,и есть один из самых надёжных ! Всю эту игру затеяли Альфа структуры (прямые конкуренты Открытия),возможно они и выкупили упавшие акции ,но ЦБ правильно сделал ,а так ,закончилось бы как, с другими банками - плачевно ))
они только выплатили по счетам Югры (немалые деньги) ,потом был вброс инфы (чтобы добить ) ..... всё по сценарию
Похоже, Банк России решил заступиться за слабого
Можно и так сказать ....
Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)
И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ?
Выходит что принадлежит..... частично
у брокера не может быть токсичных активов, как например у банка?
Мин. 75% получат. Через 6-9 мес. ЦБ рассчитывает на восстановление рейтингов. На оздоровление отводит 6-8 мес...
http://www.vestifinance.ru/videos/35735
Правильно я понимаю, что это теперь один из самых надежных банков в стране? :)
И что теперь брокер Открытие частично принадлежит ЦБ?
Да ,не уступая Сбербанку - а может и надёжней,чем сбер ,потому как ,если не ошибаюсь у них проценты поболее будут для населения
Вывод : Если есть там накопления ,деньги на работу - неплохо ,через год клиентов ,будет на порядок больше .Да и как бренд ,при такой поддержке... будет дороже