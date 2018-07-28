Oscillator Murrey Math - страница 2
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вот, что попробовал - нанёс вручную точки входа по условиям индикатора...
может всё таки советник создать? я то сам не умею
вот, что попробовал - нанёс вручную точки входа по условиям индикатора...
может всё таки советник создать? я то сам не умею
В статье выглядело настолько банально, что не стоило бы и писать этот абзац. Но, оказывается, нужно было- https://www.mql5.com/ru/articles/4368
Торговые роботы — это программы, которые выполняют заложенные в них алгоритмы. Алгоритм — это набор действий, которые нужно выполнить в случае появления того или иного события. Например, самая часто встречающаяся задача в алготрейдинге — определение события "Новый бар". При его наступлении робот проверяет появление торговых сигналов и действует в соответствии с ними.Но прежде чем писать или заказывать торгового робота, нужно иметь торговую систему с четкими правилами для определения благоприятных моментов для совершения сделок. Разработка любой, даже самой сложной, торговой системы всегда начинается с базовых вещей, а именно — с определения торговых сигналов на покупку и продажу. Позже вы сможете добавить в неё различные варианты сопровождения и закрытия сделок.
вот, что попробовал - нанёс вручную точки входа по условиям индикатора...
может всё таки советник создать? я то сам не умею
в момент смены цвета с красного на зеленый и наоборот искренне желаю сохранять спокойствие, ибо возможны только два варианта:
1. Советник начнет яростно сливать
2. Советник будет немедленно отправлен в хлам