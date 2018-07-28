Oscillator Murrey Math - страница 2

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вот, что попробовал - нанёс вручную точки входа по условиям индикатора...

может всё таки советник создать? я то сам не умею

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Murreys_Math_Oscillator.mq4  7 kb
 
Дмитрий aka Deems:

вот, что попробовал - нанёс вручную точки входа по условиям индикатора...

может всё таки советник создать? я то сам не умею

В статье выглядело настолько банально, что не стоило бы и писать этот абзац. Но, оказывается, нужно было- https://www.mql5.com/ru/articles/4368

Торговые роботы — это программы, которые выполняют заложенные в них алгоритмы. Алгоритм — это набор действий, которые нужно выполнить в случае появления того или иного события. Например, самая часто встречающаяся задача в алготрейдинге — определение события "Новый бар". При его наступлении робот проверяет появление торговых сигналов и действует в соответствии с ними.

Но прежде чем писать или заказывать торгового робота, нужно иметь торговую систему с четкими правилами для определения благоприятных моментов для совершения сделок. Разработка любой, даже самой сложной, торговой системы всегда начинается с базовых вещей, а именно — с определения торговых сигналов на покупку и продажу. Позже вы сможете добавить в неё различные варианты сопровождения и закрытия сделок.

Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота
Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота
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Торговые роботы — это программы, которые выполняют заложенные в них алгоритмы. Алгоритм — это набор действий, которые нужно выполнить в случае появления того или иного события. Например, самая часто встречающаяся задача в алготрейдинге — определение события "Новый бар". При его наступлении робот проверяет появление торговых сигналов и действует...
 
Дмитрий aka Deems:

вот, что попробовал - нанёс вручную точки входа по условиям индикатора...

может всё таки советник создать? я то сам не умею

в момент смены цвета с красного на зеленый и наоборот искренне желаю сохранять спокойствие, ибо возможны только два варианта:

1. Советник начнет яростно сливать

2. Советник будет немедленно отправлен в хлам

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