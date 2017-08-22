Указать комиссию во время тестирования.

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Как указать комиссию во время тестирования советника в метатрейдере? Спред понятно а вот с комиссией как быть?
 

MT5

string symbol = "EURUSD";
double volume = 0.01;
double commission = 20;
double cost = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * commission * volume * 2;
 
Andy Sanders:

MT5


А для МТ4?

 
ikascorp:

А для МТ4?


Можно узнать комиссию прошедшей сделки. Для МТ5 

double comission;
bool result = HistoryDealGetDouble( 
   ticket_number,    // тикет 
   DEAL_COMMISSION,  // идентификатор свойства 
   comission         // сюда примем значение свойства 
   );

Смотрите в справку, там же куча примеров. Чего некоторотые боятся ей пользоваться?

Для МТ4 тоже для закрытого ордера.

if(OrderSelect(10,SELECT_BY_POS)==true) 
    Print("Commission for the order 10 ",OrderCommission()); 
else 
    Print("OrderSelect() вернул ошибку - ",GetLastError());

***

 

Тьфу ты, вопрос был про тестер )) Тогда ручками в программе, как Андрей ответил.

 
У одного брокера в тестер не учитывались комиссия. Пришлось при закрытии сделки отнимать комиссию отдельно. И тестировать по пользовательскому параметру. 
Вообще хотелось бы как то влиять на  спред из mql, на комиссию.
Также хотелось бы получить профилирование в тестере а не только в онлайне. И такое уже реализовано в МТ5. почему в 4 это не сделать? Куча прцессорного времени бы освободить лось бы. 
 

Комиссия берётся в соответствии с условиями счёта. Если есть комиссия, то она будет взиматься и в тестере за открытие сделки и закрытие сделки.



Изменить размер комиссии, мне кажется, можно только подключившись к счёту с другим размером комиссии.

 
Alexey Viktorov:

Комиссия берётся в соответствии с условиями счёта. Если есть комиссия, то она будет взиматься и в тестере за открытие сделки и закрытие сделки.



Изменить размер комиссии, мне кажется, можно только подключившись к счёту с другим размером комиссии.


На биржевых счетах (MOEX) комиссия биржи не учитывается в тесте, я уже не говорю о комиссии брокера - поэтому возможность ставить размер комиссии считаю полезным добавлением в тестер.

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