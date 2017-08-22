Указать комиссию во время тестирования.
MT5
string symbol = "EURUSD"; double volume = 0.01; double commission = 20; double cost = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) * commission * volume * 2;
MT5
А для МТ4?
А для МТ4?
Можно узнать комиссию прошедшей сделки. Для МТ5
double comission; bool result = HistoryDealGetDouble( ticket_number, // тикет DEAL_COMMISSION, // идентификатор свойства comission // сюда примем значение свойства );
Смотрите в справку, там же куча примеров. Чего некоторотые боятся ей пользоваться?
Для МТ4 тоже для закрытого ордера.
if(OrderSelect(10,SELECT_BY_POS)==true) Print("Commission for the order 10 ",OrderCommission()); else Print("OrderSelect() вернул ошибку - ",GetLastError());
***
Тьфу ты, вопрос был про тестер )) Тогда ручками в программе, как Андрей ответил.
Комиссия берётся в соответствии с условиями счёта. Если есть комиссия, то она будет взиматься и в тестере за открытие сделки и закрытие сделки.
Изменить размер комиссии, мне кажется, можно только подключившись к счёту с другим размером комиссии.
На биржевых счетах (MOEX) комиссия биржи не учитывается в тесте, я уже не говорю о комиссии брокера - поэтому возможность ставить размер комиссии считаю полезным добавлением в тестер.
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