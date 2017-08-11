Фоновый рисунок в MT4

Новый комментарий
 
Привет, помогите с выбором утилиты для фона в МТ4. Все что пробовал, не понравилось.
 
Alexander Bykov:
Привет, помогите с выбором утилиты для фона в МТ4. Все что пробовал, не понравилось.
Яндекс, Гуугл в помощь...
 
poruchik:

https://www.mql5.com/ru/market/product/2767

Это должно увеличить профит. Или цель другая?
 
STARIJ:
Это должно увеличить профит. Или цель другая?

наоборот - это поможет пережить убыток)

 
STARIJ:
Это должно увеличить профит. Или цель другая?

Судя по тому, что нужна заставка в терминал, то не будет ни профита, ни убытка, у автора просто нет денег на торговлю, и ему нечем себя занять.

Новый комментарий