Фоновый рисунок в MT4
Привет, помогите с выбором утилиты для фона в МТ4. Все что пробовал, не понравилось.
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Alexander Bykov:Яндекс, Гуугл в помощь...
Привет, помогите с выбором утилиты для фона в МТ4. Все что пробовал, не понравилось.
Привет, помогите с выбором утилиты для фона в МТ4. Все что пробовал, не понравилось.
STARIJ:
Это должно увеличить профит. Или цель другая?
Это должно увеличить профит. Или цель другая?
наоборот - это поможет пережить убыток)
STARIJ:
Это должно увеличить профит. Или цель другая?
Это должно увеличить профит. Или цель другая?
Судя по тому, что нужна заставка в терминал, то не будет ни профита, ни убытка, у автора просто нет денег на торговлю, и ему нечем себя занять.
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