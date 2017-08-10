как установить более зднию версию мт5?

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добрый день. у меня стоит мт5 версии 5,00 build 1643. как поставить старую версию мт5?
 
Kudrev:
добрый день. у меня стоит мт5 версии 5,00 build 1643. как поставить старую версию мт5?
Если найдете - установить в другую папку и запускать во избежание обновлений с ключом   /skipupdate
 

значит просто так не найти?

 
Kudrev:
добрый день. у меня стоит мт5 версии 5,00 build 1643. как поставить старую версию мт5?

Зачем?

 
Aliaksandr Yemialyanau:

Зачем?

классно спросили!

это самый убийственный вопрос

 
Могу поделиться, у меня все билды сохранены. Какая версия нужна?
 
Alexey Navoykov:
Могу поделиться, у меня все билды сохранены. Какая версия нужна?
надо до версий 5,0 build 1643. буду очень признателен если скините. только вопрос я подключен через открытие, никаких проблем не будет с подключением? и как подключать вообще?
 
Kudrev:
надо до версий 5,0 build 1643. буду очень признателен если скините. только вопрос я подключен через открытие, никаких проблем не будет с подключением? и как подключать вообще?

Сюда закачать не удаётся.  Вот по ссылке положил билд 1641:  https://yadi.sk/d/_wvn0pXm3LrhTP

Там 3 основных файла МТ5. Ими просто заменяешь имеющиеся файлы и всё.

 
Alexey Navoykov:

Сюда закачать не удаётся.  Вот по ссылке положил билд 1641:  https://yadi.sk/d/_wvn0pXm3LrhTP

Там 3 основных файла МТ5. Ими просто заменяешь имеющиеся файлы и всё.


Друг спасибо тебе огромное.

 
Alexey Navoykov:

Сюда закачать не удаётся.  Вот по ссылке положил билд 1641:  https://yadi.sk/d/_wvn0pXm3LrhTP

Там 3 основных файла МТ5. Ими просто заменяешь имеющиеся файлы и всё.


Друг извини конечно но маленько не получается. Не подскажешь что делать?


[Удален]  
Kudrev:   Друг извини конечно но маленько не получается. Не подскажешь что делать?

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