как установить более зднию версию мт5?
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добрый день. у меня стоит мт5 версии 5,00 build 1643. как поставить старую версию мт5?
значит просто так не найти?
добрый день. у меня стоит мт5 версии 5,00 build 1643. как поставить старую версию мт5?
Зачем?
Зачем?
классно спросили!
это самый убийственный вопрос
Могу поделиться, у меня все билды сохранены. Какая версия нужна?
надо до версий 5,0 build 1643. буду очень признателен если скините. только вопрос я подключен через открытие, никаких проблем не будет с подключением? и как подключать вообще?
Сюда закачать не удаётся. Вот по ссылке положил билд 1641: https://yadi.sk/d/_wvn0pXm3LrhTP
Там 3 основных файла МТ5. Ими просто заменяешь имеющиеся файлы и всё.
Сюда закачать не удаётся. Вот по ссылке положил билд 1641: https://yadi.sk/d/_wvn0pXm3LrhTP
Там 3 основных файла МТ5. Ими просто заменяешь имеющиеся файлы и всё.
Друг спасибо тебе огромное.
Сюда закачать не удаётся. Вот по ссылке положил билд 1641: https://yadi.sk/d/_wvn0pXm3LrhTP
Там 3 основных файла МТ5. Ими просто заменяешь имеющиеся файлы и всё.
Друг извини конечно но маленько не получается. Не подскажешь что делать?
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