Счет ECN - страница 2

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ECN-счета это закрытая торговля трейдеров между собой на территории дилинга, и когда не хватает ликвидности, то её могут взять у поставщика. За использование площадки в ДЦ, трейдер платит комиссию.

STP-счета это сквозная торговля через ДЦ, и заработок дилинга идёт на спреде, и нет никаких комиссий и прочих издержек.

О фиксированные счетах вообще не стоит начинать разговор.

Как-то так

 
Vitaly Muzichenko:

ECN-счета это закрытая торговля трейдеров между собой на территории дилинга, и когда не хватает ликвидности, то её могут взять у поставщика. За использование площадки в ДЦ, трейдер платит комиссию.

STP-счета это сквозная торговля через ДЦ, и заработок дилинга идёт на спреде, и нет никаких комиссий и прочих издержек.

О фиксированные счетах вообще не стоит начинать разговор.

Как-то так


маленько что то понятно)

 
Если стратегия прибыльная, то пофиг ECN или нет. Надо выбирать сервер(брокера) с быстрым исполнением и спредом поменьше.  
 
Uladzimir Kirychenka:
Если стратегия прибыльная, то пофиг ECN или нет. Надо выбирать сервер(брокера) с быстрым исполнением и спредом поменьше.  

может вы и правы

 
Kirill Shushkevich:

а спред или на ЕСN нет спреда?


Сейчас на Робо 4-6 на 5-знаке ECN + $4.7/лот комиссия

Днем спред поменьше

 
Vitaly Muzichenko:

ECN-счета это закрытая торговля трейдеров между собой на территории дилинга, и когда не хватает ликвидности, то её могут взять у поставщика. За использование площадки в ДЦ, трейдер платит комиссию.

STP-счета это сквозная торговля через ДЦ, и заработок дилинга идёт на спреде, и нет никаких комиссий и прочих издержек.

О фиксированные счетах вообще не стоит начинать разговор.

Как-то так


А как же ECN площадки?

 
Alexey Volchanskiy:

А как же ECN площадки?

Примерно так-же, как дрова за забором, хотя на заборе написано другое

 
Vitaly Muzichenko:

Примерно так-же, за и дрова за забором, хотя на заборе написано другое


ниче не понял

 
Alexey Volchanskiy:

ниче не понял


и я)

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