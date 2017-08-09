Счет ECN - страница 2
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ECN-счета это закрытая торговля трейдеров между собой на территории дилинга, и когда не хватает ликвидности, то её могут взять у поставщика. За использование площадки в ДЦ, трейдер платит комиссию.
STP-счета это сквозная торговля через ДЦ, и заработок дилинга идёт на спреде, и нет никаких комиссий и прочих издержек.
О фиксированные счетах вообще не стоит начинать разговор.
Как-то так
ECN-счета это закрытая торговля трейдеров между собой на территории дилинга, и когда не хватает ликвидности, то её могут взять у поставщика. За использование площадки в ДЦ, трейдер платит комиссию.
STP-счета это сквозная торговля через ДЦ, и заработок дилинга идёт на спреде, и нет никаких комиссий и прочих издержек.
О фиксированные счетах вообще не стоит начинать разговор.
Как-то так
маленько что то понятно)
Если стратегия прибыльная, то пофиг ECN или нет. Надо выбирать сервер(брокера) с быстрым исполнением и спредом поменьше.
может вы и правы
а спред или на ЕСN нет спреда?
Сейчас на Робо 4-6 на 5-знаке ECN + $4.7/лот комиссия
Днем спред поменьше
ECN-счета это закрытая торговля трейдеров между собой на территории дилинга, и когда не хватает ликвидности, то её могут взять у поставщика. За использование площадки в ДЦ, трейдер платит комиссию.
STP-счета это сквозная торговля через ДЦ, и заработок дилинга идёт на спреде, и нет никаких комиссий и прочих издержек.
О фиксированные счетах вообще не стоит начинать разговор.
Как-то так
А как же ECN площадки?
А как же ECN площадки?
Примерно так-же, как дрова за забором, хотя на заборе написано другое
Примерно так-же, за и дрова за забором, хотя на заборе написано другое
ниче не понял
ниче не понял
и я)