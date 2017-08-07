Как официально стать трейдером?
подскажите пожалуйста как официально оформить трейдерскую деятельность и по какой системе налогооблажения платить налоги?
Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.
Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...
Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.
Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...
есть какая то упращённая система налогооблажения
Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.
Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...
Я думаю что налоговая останется должна этому трейдеру
Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.
Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...
а если как ооо или ип,так можно оформиться?
)))
а если как ооо или ип,так можно оформиться?
Вы хотите модно выглядеть перед друзьями, и гордо произносить фразу: "Я трейдер" К чему такие стремления, стремиться нужно хорошо торговать, а уж потом о том, как потратить деньги
где то попадалась тема про налоговую и трейдинг,не помню что там точно было,но именно про то,что раньше считали только прибыль,а потом стали высчитывать убытки из прибыли,если прибыль меньше естественно ни чего не берут
Вы хотите модно выглядеть перед друзьями, и гордо произносить фразу: "Я трейдер" К чему такие стремления, стремиться нужно хорошо торговать, а уж потом о том, как потратить деньги
я не хочу залететь за неуплату налогов,но я могу гордо произносить фразу: "Я шахтёр",но я думаю найдутся злые и завистливые люди,которые прознают,что я трейдер и сдадут куда надо
есть какая то упращённая система налогооблажения
а если как ооо или ип,так можно оформиться?
Оформить можно, тут есть один гражданин с ИП, но на мой взгляд, нормально документы оформить Вы не сможете - т.е. не найдете ДЦ, который будет с Вами работать как с ИП или юр. лицом.
Если бы налоговая крыла убытки от форекса... только от биржи можно убытки переносить на последующие налоговые периоды.
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