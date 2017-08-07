Как официально стать трейдером?

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подскажите пожалуйста как официально оформить трейдерскую деятельность и по какой системе налогооблажения платить налоги?
 
Sergey Gamayurov:
подскажите пожалуйста как официально оформить трейдерскую деятельность и по какой системе налогооблажения платить налоги?

Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.

Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...

 
Aleksey Vyazmikin:

Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.

Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...


есть какая то упращённая система налогооблажения

 
Aleksey Vyazmikin:

Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.

Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...

Я думаю что налоговая останется должна этому трейдеру


 
Aleksey Vyazmikin:

Если про физ лица, то такая деятельность не оформляется, ДЦ само платит налоги, если оно зарегистрировано на территории РФ.

Если нет, то можно подумать о сдачи 3-НДФЛ. Только подумайте, как Вы подтвердите расходы...


а если как ооо или ип,так можно оформиться?

 
Vitaly Muzichenko:

Я думаю что налоговая останется должна этому трейдеру



)))

 
Sergey Gamayurov:

а если как ооо или ип,так можно оформиться?

Вы хотите модно выглядеть перед друзьями, и гордо произносить фразу: "Я трейдер" К чему такие стремления, стремиться нужно хорошо торговать, а уж потом о том, как потратить деньги

 
Vitaly Muzichenko:

Я думаю что налоговая останется должна этому трейдеру



где то попадалась тема про налоговую и трейдинг,не помню что там точно было,но именно про то,что раньше считали только прибыль,а потом стали высчитывать убытки из прибыли,если прибыль меньше естественно ни чего не берут

 
Vitaly Muzichenko:

Вы хотите модно выглядеть перед друзьями, и гордо произносить фразу: "Я трейдер" К чему такие стремления, стремиться нужно хорошо торговать, а уж потом о том, как потратить деньги


я не хочу залететь за неуплату налогов,но я могу  гордо произносить фразу: "Я шахтёр",но я думаю найдутся злые и завистливые люди,которые прознают,что я трейдер и сдадут куда надо

 
Sergey Gamayurov:

есть какая то упращённая система налогооблажения


Sergey Gamayurov:

а если как ооо или ип,так можно оформиться?


Оформить можно, тут есть один гражданин с ИП, но на мой взгляд, нормально документы оформить Вы не сможете - т.е. не найдете ДЦ, который будет с Вами работать как с ИП или юр. лицом.

 
Vitaly Muzichenko:

Я думаю что налоговая останется должна этому трейдеру



Если бы налоговая крыла убытки от форекса... только от биржи можно убытки переносить на последующие налоговые периоды.

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