отличаются html forexfactory.com и ffcal_week_this.xml содержанием

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Вот содержание новостей за 3 августа в  свежем  http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml (только в 11.00)


<event>
<title>Asset Purchase Facility</title>
<country>GBP</country>
<date>
<![CDATA[ 08-03-2017 ]]>
</date>
<time>
<![CDATA[ 11:00am ]]>
</time>
<impact/>
<forecast>
<![CDATA[ 435B ]]>
</forecast>
<previous>
<![CDATA[ 435B ]]>
</previous>
</event>
<event>
<title>BOE Inflation Report</title>
<country>GBP</country>
<date>
<![CDATA[ 08-03-2017 ]]>
</date>
<time>
<![CDATA[ 11:00am ]]>
</time>
<impact/>
<forecast/>
<previous/>
</event>
<event>
<title>Monetary Policy Summary</title>
<country>GBP</country>
<date>
<![CDATA[ 08-03-2017 ]]>
</date>
<time>
<![CDATA[ 11:00am ]]>
</time>
<impact/>
<forecast/>
<previous/>
</event>
<event>
<title>MPC Asset Purchase Facility Votes</title>
<country>GBP</country>
<date>
<![CDATA[ 08-03-2017 ]]>
</date>
<time>
<![CDATA[ 11:00am ]]>
</time>
<impact/>
<forecast>
<![CDATA[ 0-0-8 ]]>
</forecast>
<previous>
<![CDATA[ 0-0-8 ]]>
</previous>
</event>
<event>
<title>MPC Official Bank Rate Votes</title>
<country>GBP</country>
<date>
<![CDATA[ 08-03-2017 ]]>
</date>
<time>
<![CDATA[ 11:00am ]]>
</time>
<impact/>
<forecast>
<![CDATA[ 2-0-6 ]]>
</forecast>
<previous>
<![CDATA[ 3-0-5 ]]>
</previous>
</event>
<event>
<title>Official Bank Rate</title>
<country>GBP</country>
<date>
<![CDATA[ 08-03-2017 ]]>
</date>
<time>
<![CDATA[ 11:00am ]]>
</time>
<impact/>
<forecast>
<![CDATA[ 0.25% ]]>
</forecast>
<previous>
<![CDATA[ 0.25% ]]>
</previous>
</event>


а вот картинка с сайта



В   xml   отсутствуют напрочь Impact (важность) именно для этого блока новостей. 

Вопрос, это глюк сайта или постоянно такое. И что тогда показывают куча индикаторов которые парсят именно из xml?

 
Dmytro Zelenskyy:

Вот содержание новостей за 3 августа в  свежем  http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml (только в 11.00)



а вот картинка с сайта



В   xml   отсутствуют напрочь Impact (важность) именно для этого блока новостей. 

Вопрос, это глюк сайта или постоянно такое. И что тогда показывают куча индикаторов которые парсят именно из xml?


вот в этой странице

"http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=aug03.2017"

impact присутствует...

все ее и парсят..

 
Denis Sartakov:

вот в этой странице

"http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=aug03.2017"

impact присутствует...

все ее и парсят..

Денис, Ваша ссылка не работает.

 
Dmytro Zelenskyy:

Вот содержание новостей за 3 августа в  свежем  http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml (только в 11.00)

а вот картинка с сайта

В   xml   отсутствуют напрочь Impact (важность) именно для этого блока новостей. 

Вопрос, это глюк сайта или постоянно такое. И что тогда показывают куча индикаторов которые парсят именно из xml?

Дмитрий, я прошёл по Вашей же ссылке и вот, посмотрите, Impact есть:


Может, это недоразумение связано с установками ForexFactory:


Смотрите, здесь, если щёлкнуть none, то Impact не будет включён.

 

В моем примере  impact  не было только в выделенных новостях по GBP, в других новостях impact  был.

Просто я словил эту разность, когда занимался отладкой новостного индикатора, который качает именно 

http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml

как в принципе и задумывалось владельцами сайта forexfactory

 
Victor Ziborov:

Денис, Ваша ссылка не работает.

http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=aug03.2017

да, да, друг, кавычки были лишние...

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