отличаются html forexfactory.com и ffcal_week_this.xml содержанием
Вот содержание новостей за 3 августа в свежем http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml (только в 11.00)
а вот картинка с сайта
В xml отсутствуют напрочь Impact (важность) именно для этого блока новостей.
Вопрос, это глюк сайта или постоянно такое. И что тогда показывают куча индикаторов которые парсят именно из xml?
вот в этой странице
"http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=aug03.2017"
impact присутствует...
все ее и парсят..
вот в этой странице
"http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=aug03.2017"
impact присутствует...
все ее и парсят..
Денис, Ваша ссылка не работает.
Вот содержание новостей за 3 августа в свежем http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml (только в 11.00)
а вот картинка с сайта
В xml отсутствуют напрочь Impact (важность) именно для этого блока новостей.
Вопрос, это глюк сайта или постоянно такое. И что тогда показывают куча индикаторов которые парсят именно из xml?
Дмитрий, я прошёл по Вашей же ссылке и вот, посмотрите, Impact есть:
Может, это недоразумение связано с установками ForexFactory:
Смотрите, здесь, если щёлкнуть none, то Impact не будет включён.
В моем примере impact не было только в выделенных новостях по GBP, в других новостях impact был.
Просто я словил эту разность, когда занимался отладкой новостного индикатора, который качает именно
http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml
как в принципе и задумывалось владельцами сайта forexfactory
Денис, Ваша ссылка не работает.
http://www.forexfactory.com/calendar.php?day=aug03.2017
да, да, друг, кавычки были лишние...
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Вот содержание новостей за 3 августа в свежем http://www.forexfactory.com/ffcal_week_this.xml (только в 11.00)
а вот картинка с сайта
В xml отсутствуют напрочь Impact (важность) именно для этого блока новостей.
Вопрос, это глюк сайта или постоянно такое. И что тогда показывают куча индикаторов которые парсят именно из xml?