Стакан - это баг или фича?

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Кто-нибудь может подсказать?

Акции GAZP

Возникло в конце основной сессии. Я, конечно, понимаю - конец сессии это стресс, но зачем же стакан переворачивать?))

 
Dmitriy Skub:

Кто-нибудь может подсказать?

Возникло в конце основной сессии. Я, конечно, понимаю - конец сессии это стресс, но зачем же стакан переворачивать?))


Это, должно быть, не терминал, а биржа  виновата.

Срезы стаканов приходят уже "отсортированными", хотя, конечно,

может и сервер лагать, т.к есть несколько способов получения заявок.

Добавлено

Глянул доку, там написано, что по фонде стаканы УЖЕ приходят отсортированными

3.1. Поток MCXSPOT_AGGR_REPL - котировки по инструментам

Так что это "косяк" биржи

Нужно написать брокеру, что бы он обратился на биржу

или help@moex.com

 

Слишком заметная "фича". Надо будет завтра в квике глянуть - что-то не сообразил сразу.

 
 

У меня тоже, сегодня стаканы "перевернулись" и тоже в конце сесии... :(


Дмитрий, писали в СД?

 

Зачем стерли мое сообщение с картинками? Как-то не солидно выглядит. Если это специально сделано.

В СД писать нет желания - кому надо тот увидел. И стер.

 
Dmitriy Skub:

Зачем стерли мое сообщение с картинками? Как-то не солидно выглядит. Если это специально сделано.

В СД писать нет желания - кому надо тот увидел. И стер.

Ок, я сам напишу.
 
Dmitriy Skub:

Зачем стерли мое сообщение с картинками? Как-то не солидно выглядит. Если это специально сделано.

В СД писать нет желания - кому надо тот увидел. И стер.

Сообщение не стирали, видимо по какой-то причине пропал контент. Дмитрий, можете еще раз вставить картинку, которая была, видимо , в сообщении от 2017.08.03 19:02 ?

 
Rashid Umarov:

Сообщение не стирали, видимо по какой-то причине пропал контент. Дмитрий, можете еще раз вставить картинку, которая была, видимо , в сообщении от 2017.08.03 19:02 ?

Два крайних положения в Квике - переворачиваются в МТ5 в смежные:




И на сладкое:


 
Dmitriy Skub:

Два крайних положения в Квике - переворачиваются в МТ5 в смежные:

И на сладкое:

Выяснил следующее:

На фондовом рынке в конце сессии проходит аукцион закрытия-  http://www.moex.com/s1709  В этот момент возможна ситуация, когда стакан "перевернут", т.е. Bid больше Ask.

Нужно принимать во внимание, что в терминале MetaTrader 5 заявки на продажу всегда показываются выше заявок на покупку, вне зависимости от цены.


Московская Биржа - Рынки - Аукцион закрытия
  • www.moex.com
Сервис создан в соответствии с учетом мировой практики и должен быть понятен участникам российского и глобального фондовых рынков. Аукцион закрытия в Режиме основных торгов Т+ является завершающей, по счету третьей, частью: Аукцион закрытия проводится: для акций в "стакане Т+2" (со 2 сентября 2013г.) для ОФЗ в "стакане Т+1" (с 1 июня 2015г...
 
Rashid Umarov:

Выяснил следующее:

На фондовом рынке в конце сессии проходит аукцион закрытия-  http://www.moex.com/s1709  В этот момент возможна ситуация, когда стакан "перевернут", т.е. Bid больше Ask.

Нужно принимать во внимание, что в терминале MetaTrader 5 заявки на продажу всегда показываются выше заявок на покупку, вне зависимости от цены.

Да это все так. Но, в Квике, тем не менее, стакан не переворачивается из исходно принятого положения. И это правильно - и для ручной торговли и особенно для роботорговли.

В Квике в таких случаях отображают то, что есть:


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