Стакан - это баг или фича?
Кто-нибудь может подсказать?
Возникло в конце основной сессии. Я, конечно, понимаю - конец сессии это стресс, но зачем же стакан переворачивать?))
Это, должно быть, не терминал, а биржа виновата.
Срезы стаканов приходят уже "отсортированными", хотя, конечно,
может и сервер лагать, т.к есть несколько способов получения заявок.
Добавлено
Глянул доку, там написано, что по фонде стаканы УЖЕ приходят отсортированными
3.1. Поток MCXSPOT_AGGR_REPL - котировки по инструментам
Так что это "косяк" биржи
Нужно написать брокеру, что бы он обратился на биржу
или help@moex.com
У меня тоже, сегодня стаканы "перевернулись" и тоже в конце сесии... :(
Дмитрий, писали в СД?
Зачем стерли мое сообщение с картинками? Как-то не солидно выглядит. Если это специально сделано.
В СД писать нет желания - кому надо тот увидел. И стер.
Зачем стерли мое сообщение с картинками? Как-то не солидно выглядит. Если это специально сделано.
В СД писать нет желания - кому надо тот увидел. И стер.
Зачем стерли мое сообщение с картинками? Как-то не солидно выглядит. Если это специально сделано.
В СД писать нет желания - кому надо тот увидел. И стер.
Сообщение не стирали, видимо по какой-то причине пропал контент. Дмитрий, можете еще раз вставить картинку, которая была, видимо , в сообщении от 2017.08.03 19:02 ?
Два крайних положения в Квике - переворачиваются в МТ5 в смежные:
И на сладкое:
Выяснил следующее:
На фондовом рынке в конце сессии проходит аукцион закрытия- http://www.moex.com/s1709 В этот момент возможна ситуация, когда стакан "перевернут", т.е. Bid больше Ask.
Нужно принимать во внимание, что в терминале MetaTrader 5 заявки на продажу всегда показываются выше заявок на покупку, вне зависимости от цены.
- www.moex.com
Выяснил следующее:
На фондовом рынке в конце сессии проходит аукцион закрытия- http://www.moex.com/s1709 В этот момент возможна ситуация, когда стакан "перевернут", т.е. Bid больше Ask.
Нужно принимать во внимание, что в терминале MetaTrader 5 заявки на продажу всегда показываются выше заявок на покупку, вне зависимости от цены.
Да это все так. Но, в Квике, тем не менее, стакан не переворачивается из исходно принятого положения. И это правильно - и для ручной торговли и особенно для роботорговли.
В Квике в таких случаях отображают то, что есть:
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Кто-нибудь может подсказать?
Возникло в конце основной сессии. Я, конечно, понимаю - конец сессии это стресс, но зачем же стакан переворачивать?))