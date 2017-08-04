Австралийский брокер Vantage FX запустил MetaTrader 5 с хеджингом
Нашел -
Просто у разных брокеров разные пары (разные торговые инструменты), и я всегда стараюсь смотрю какие у кого
Только вот граждан Украины и России этот брокер не обслуживает! Прям издевательство какое то...
Только вот граждан Украины и России этот брокер не обслуживает! Прям издевательство какое то...
Узкие спреды, комиссия 6 долларов. Если есть брокеры с похожими условиями на МТ5, скиньте в дичку пожалуйста.
Только вот граждан Украины и России этот брокер не обслуживает! Прям издевательство какое то...
Впрочем как Беларусь и Молдову. Но это проблемы Vantage FX
Впрочем как Беларусь и Молдову. Но это проблемы Vantage FX
В чем проблема найти иностранца и с ним договорится чтобы торговать через его счет?
Как мы сразу не догадались!?
1. не хочется искать этого иностранца опять, когда что-то выведешь.
2. За иностранца придется заплатить налоги и его личное вознаграждение
Узкие спреды, комиссия 6 долларов. Если есть брокеры с похожими условиями на МТ5, скиньте в дичку пожалуйста.
Чего хорошего, комиссия большая, насчет спредов не смотрел
Пинг 147 мс, в Австралии что ли серваки стоят?
1. не хочется искать этого иностранца опять, когда что-то выведешь.
2. За иностранца придется заплатить налоги и его личное вознаграждение
1. зачем его искать опять, он разве сбегает?
2. за что платить налоги? никто ничего ни у кого не покупает..
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Масштабная миграция на MetaTrader 5 набирает обороты и в Австралии. Один из крупнейших брокеров зеленого континента Vantage FX, регулируемый Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), предложил своим клиентам мультирыночную HFT-платформу последнего поколения. В качестве ключевых преимуществ продукта представители Vantage FX называют широкие возможности алготрейдинга, позволяющие трейдерам использовать в своей работе торговые сигналы и советники. Кроме того, брокер особо отмечает встроенную опцию хеджирования торговых позиций.
"В новой платформе MetaQuotes Software сохранила все функции, которые сделали MetaTrader 4 отличным инструментом для торговли на Форексе, а затем улучшила их, — комментирует запуск MetaTrader 5 директор по продажам и маркетингу Vantage FX Дэвид Байли. — Последняя версия MetaTrader имеет важное значение для профессиональных трейдеров, поскольку предлагает возможность хеджирования. Это стало для нас веским аргументом в пользу обновленной платформы, ведь исторически сложившееся партнерство Vantage FX с MetaQuotes Software означает, что мы всегда находимся на переднем крае технологий, восприимчивы к инновациям и предлагаем трейдерам передовой продукт".
"Естественное развитие рынка и всего форекс-комьюнити движется в сторону MetaTrader 5, — продолжает господин Байли. — Мы действуем на упреждение и хотим встретить эту тенденцию во всеоружии, чтобы удовлетворить меняющиеся потребности наших клиентов. MetaTrader 5 во многом похожа на четвертую версию, но по своей сути это платформа нового поколения для клиентов Vantage FX. Помимо возможности торговли валютами, товарами и индексами, платформа MetaTrader 5 предоставляет клиентам возможность видеть глубину рынка от нашего поставщика ликвидности. Наличие как неттинговой, так и хеджинговой систем учета позволяет трейдерам, работающим в MetaTrader 5, держать риски на своем счете под полным и постоянным контролем".