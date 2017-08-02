шрифт Wingdings
Maksim Neimerik:
Привет! Все знают такой шрифт при вызове SetIndexArrow(). Хочу спросить есть ли возможность вместо стандартных елементов использовать какие-либо свои знаки? Это, конечно, не принципиально, просто интересно...
Привет! Все знают такой шрифт при вызове SetIndexArrow(). Хочу спросить есть ли возможность вместо стандартных елементов использовать какие-либо свои знаки? Это, конечно, не принципиально, просто интересно...
Для стрелок используются Коды символа из шрифта Wingdings или предопределенных символов. Где-то здесь читал о возможности создания своих символов шрифта
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Привет! Все знают такой шрифт при вызове SetIndexArrow(). Хочу спросить есть ли возможность вместо стандартных елементов использовать какие-либо свои знаки? Это, конечно, не принципиально, просто интересно...