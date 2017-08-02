шрифт Wingdings

Новый комментарий
 

Привет! Все знают такой шрифт при вызове SetIndexArrow(). Хочу спросить есть ли возможность вместо стандартных елементов использовать какие-либо свои знаки? Это, конечно, не принципиально, просто интересно...



 
Maksim Neimerik:

Привет! Все знают такой шрифт при вызове SetIndexArrow(). Хочу спросить есть ли возможность вместо стандартных елементов использовать какие-либо свои знаки? Это, конечно, не принципиально, просто интересно...

Для стрелок используются Коды символа из шрифта Wingdings или предопределенных символов. Где-то здесь читал о возможности создания своих символов шрифта

 
Maksim Neimerik:

Привет! Все знают такой шрифт при вызове SetIndexArrow(). Хочу спросить есть ли возможность вместо стандартных елементов использовать какие-либо свои знаки? Это, конечно, не принципиально, просто интересно... 

Можно всё...

А тут можно загрузить множество интересных шрифтов.

 
Alexey Viktorov:

Можно всё...

А тут можно загрузить множество интересных шрифтов.

в SetIndexArrow() указывается код символа из Wingdings или предопределенного символа. А в тексте объекта Label можно указать любой установленный шрифт

Новый комментарий