Хотела подписаться на сигнал, но на графике нет истории.
- Загатка истории
- Такое чувство
- Как раскрутить свой сигнал?
133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост почти 14 000%.
Накрутки какие-то
133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост почти 14 000%.
Вы подождите 2-3 месяца и узнаете по отзывам)
Я думаю стоит вести статистику с момента подключения сигнала . Думаю это только поднимет рейтинг доверия МК.
133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост почти 14 000%.
1) не был подключен ранее, можете через терминал только увидеть сделки на графике; % просадки так же не посчитан за период когда не наблюдался
2) считается теоретический профит% - если бы он не снимал то получил бы 14000%, подписчики то не будут снимать синхронно.
1) не был подключен ранее, можете через терминал только увидеть сделки на графике; % просадки так же не посчитан за период когда не наблюдался
2) считается теоретический профит% - если бы он не снимал то получил бы 14000%, подписчики то не будут снимать синхронно.
Через терминал я и смотрела , нет там истории. И если бы не снимал, то у него был бы баланс 1400 дол . А это я думаю 1400% ну ни как не 14000%.
история сделок есть
Да есть история только за последний месяц, а где история за 130 недель.
Да есть история только за последний месяц, а где история за 130 недель.
должна быть полностью на графике. Возможно, нужно увеличить кол-во баров на графике
должна быть полностью на графике. Возможно, нужно увеличить кол-во баров на графике
Попробуйте))
Попробуйте))
надо будет. Давно не пользовалась этой опцией, но буквально весной были все ордера, сомневаюсь что убрали. + на сайте история есть.
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