Хотела подписаться на сигнал, но на графике нет истории.

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133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост  почти 14 000%.
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Kseniya Yu:
133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост  почти 14 000%.

Накрутки какие-то

 
Kseniya Yu:
133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост  почти 14 000%.

Вы подождите 2-3 месяца и узнаете по отзывам) 

 

Я думаю стоит вести статистику с момента подключения сигнала . Думаю это только поднимет рейтинг доверия МК. 

 
Kseniya Yu:
133 недели просто безупречной истории , % просто космос , много подписчиков. Может кто объяснить 1) почему нет истории на графике 2)при первоначальном депозите 100 дол и снятии 1000 дол прирост  почти 14 000%.

1) не был подключен ранее, можете через терминал только увидеть сделки на графике; % просадки так же не посчитан за период когда не наблюдался

2) считается теоретический профит%  -  если бы он не снимал то получил бы 14000%, подписчики то не будут снимать синхронно. 

 
Galina Bobro:

1) не был подключен ранее, можете через терминал только увидеть сделки на графике; % просадки так же не посчитан за период когда не наблюдался

2) считается теоретический профит%  -  если бы он не снимал то получил бы 14000%, подписчики то не будут снимать синхронно. 


Через терминал я и смотрела , нет там истории.  И если бы не снимал, то у него был бы баланс 1400 дол .  А это я думаю 1400%  ну ни как не 14000%.

 
Kseniya Yu:

Через терминал я и смотрела , нет там истории.  И если бы не снимал, то у него был бы баланс 1400 дол .  А это я думаю 1400%  ну ни как не 14000%.


история сделок есть


 
Galina Bobro:

история сделок есть



Да есть история только за последний месяц, а где история за 130 недель.

 
Kseniya Yu:

Да есть история только за последний месяц, а где история за 130 недель.

должна быть полностью на графике.  Возможно, нужно увеличить кол-во баров на графике

 
Galina Bobro:

должна быть полностью на графике.  Возможно, нужно увеличить кол-во баров на графике


Попробуйте))

 
Kseniya Yu:

Попробуйте))


надо будет. Давно не пользовалась этой опцией, но буквально весной были все ордера, сомневаюсь что убрали. + на сайте история есть. 

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