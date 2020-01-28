Добавить в отчет по продажам в маркете страну для каждой скачки\продажи
У маркета есть эта информация, она доступна в статистике для продавца.
Но сейчас для продавца нет возможности сопоставить страну и конкретную скачку\продажу, разве что отслеживать изменения на странице статистики, но это бред.
Почему не дать продавцам эту информацию, если она доступна? Мне например она была бы очень полезна.
Но сейчас для продавца нет возможности сопоставить страну и конкретную скачку\продажу, разве что отслеживать изменения на странице статистики, но это бред.
Почему не дать продавцам эту информацию, если она доступна? Мне например она была бы очень полезна.
Кто-то в профиле для конспирации страну указывают с потолка
Это не страшно. Таких немного. И это совсем не повод чтобы не давать доступ к по сути открытой информации.
Все что я прошу это немного больше удобства, подозреваю что работы на сервере чтобы добавить это поле в скачиваемый отчет -- минут 10, ну не больше часа.
У маркета есть эта информация, она доступна в статистике для продавца.
Но сейчас для продавца нет возможности сопоставить страну и конкретную скачку\продажу, разве что отслеживать изменения на странице статистики, но это бред.
Почему не дать продавцам эту информацию, если она доступна? Мне например она была бы очень полезна.
Как именно полезна? Для локализации - общая статистика интересна.
А это
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