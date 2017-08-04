помогите в Коде - страница 2

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Об ютом и речь. 

В коммент видно что 

Цифра 1 это середина.

2 это уровень

3 разница между серединой и уровнем. 

Почему правильно не щетает я не знаю и не могу понять где ошибка.

 
Yevheniy Kopanitskyy:



Об ютом и речь. 

В коммент видно что 

Цифра 1 это середина.

2 это уровень

3 разница между серединой и уровнем. 

Почему правильно не щетает я не знаю и не могу понять где ошибка.


Выведите еще значение onePT и покажите. Наверно onePT - это стоимость пункта, а разница у вас не в пунктах. Разница двух цен это еще не пункты, ее надо поделить на величину пункта, тогда будет в пунктах..

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