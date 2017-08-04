помогите в Коде - страница 2
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Об ютом и речь.
В коммент видно что
Цифра 1 это середина.
2 это уровень
3 разница между серединой и уровнем.
Почему правильно не щетает я не знаю и не могу понять где ошибка.
Об ютом и речь.
В коммент видно что
Цифра 1 это середина.
2 это уровень
3 разница между серединой и уровнем.
Почему правильно не щетает я не знаю и не могу понять где ошибка.
Выведите еще значение onePT и покажите. Наверно onePT - это стоимость пункта, а разница у вас не в пунктах. Разница двух цен это еще не пункты, ее надо поделить на величину пункта, тогда будет в пунктах..