Линия уровня индикатора
prostotrader:
Привет!
Задаю уровень в индикаторе:
А отображается уровень не точками и толщина линии не 1
Почему?
А если через
INDICATOR_LEVELCOLOR
?
Vladimir Karputov:
А если через
INDICATOR_LEVELCOLOR
?
Цвет правильный, толщина и стиль не правильные
Добавлено
Спасибо, так заработало
IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, 0, STYLE_DOT); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 1);
Добавлено
Совсем другое дело:
На базе индикатора [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\RSI.mq5
внёс такие изменения
else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI; //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); SetIndexBuffer(2,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrOrange); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrBlue); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,0,STYLE_DASH); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,1,STYLE_SOLID); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,0,1); IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,1,3); //--- set accuracy IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2); //--- sets first bar from what index will be drawn PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI); //--- name for DataWindow and indicator subwindow label
и результат:
prostotrader:
Цвет правильный, толщина и стиль не правильные
Добавлено
Спасибо, так заработало
Вот и ладненько.
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Привет!
Задаю уровень в индикаторе:
А отображается уровень не точками и толщина линии не 1
Почему?