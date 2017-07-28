Линия уровня индикатора

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Привет!

Задаю уровень в индикаторе:

//--- Level
#property indicator_level1 0
#property indicator_levelwidth 1
#property indicator_levelcolor clrAqua
#property indicator_levelstyle STYLE_DOT

А отображается уровень не точками и толщина линии не 1

Почему?


 
prostotrader:

Привет!

Задаю уровень в индикаторе:

А отображается уровень не точками и толщина линии не 1

Почему?



А если через 

INDICATOR_LEVELCOLOR


?

 
Vladimir Karputov:

А если через 

INDICATOR_LEVELCOLOR


?


Цвет правильный, толщина и стиль не правильные

Добавлено

Спасибо, так заработало

IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE, 0, STYLE_DOT);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH, 0, 1);

Добавлено

Совсем другое дело:


 

На базе индикатора [data folder]\MQL5\Indicators\Examples\RSI.mq5

внёс такие изменения

   else ExtPeriodRSI=InpPeriodRSI;
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtRSIBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,ExtPosBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   SetIndexBuffer(2,ExtNegBuffer,INDICATOR_CALCULATIONS);
   //---
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,0,clrOrange);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELCOLOR,1,clrBlue);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,0,STYLE_DASH);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELSTYLE,1,STYLE_SOLID);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,0,1);
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_LEVELWIDTH,1,3);
//--- set accuracy
   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,2);
//--- sets first bar from what index will be drawn
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_BEGIN,ExtPeriodRSI);
//--- name for DataWindow and indicator subwindow label

и результат:

RSI

 
prostotrader:

Цвет правильный, толщина и стиль не правильные

Добавлено

Спасибо, так заработало


Вот и ладненько.

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