Профиль. Все сообщения...

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Есть на вашей странице кнопка Все сообщения. Туда по большому счету попадает и то, что вам совсем ненужно. Вопрос. Как удалить оттуда старые и ненужные для вас записи?
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тебе может и не нужно, а другим может понадобиться узнать подробную информацию о тебе
интересно, какую такую информацию
У многих как у младенцев там чисто, хотя имеют большие рейтинги и дату регистрации в несколько лет.
Andrey Sorokin:
интересно, какую такую информацию
интересно, какую такую информацию
У многих как у младенцев там чисто, хотя имеют большие рейтинги и дату регистрации в несколько лет.
Сайты МТ4 и МТ5 объединили совсем недавно. Многие на МТ5 не регистрировались, это даты регистрации на старом сайте МТ4.
Рейтинг считается "за заслуги по совокупности факторов", автоматом пересчитаны.
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