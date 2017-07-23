Профиль. Все сообщения...

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Есть на вашей странице кнопка Все сообщения. Туда по большому счету попадает и то, что вам совсем ненужно. Вопрос. Как удалить оттуда старые и ненужные для вас записи? 
 

тебе может и не нужно, а другим может понадобиться узнать подробную информацию о тебе

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интересно, какую такую информацию
У многих как у младенцев там чисто, хотя имеют большие рейтинги и дату регистрации в несколько лет. 
 
Andrey Sorokin:
Как удалить оттуда старые и ненужные для вас записи? 

Вот это?


 
Andrey Sorokin:
интересно, какую такую информацию
У многих как у младенцев там чисто, хотя имеют большие рейтинги и дату регистрации в несколько лет. 

Сайты МТ4 и МТ5 объединили совсем недавно. Многие на МТ5 не регистрировались, это даты регистрации на старом сайте МТ4.

Рейтинг считается "за заслуги по совокупности факторов", автоматом пересчитаны.

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