Поделитесь индикатором SPL
Люди у кого имеется этот индикатор исходном коде. Пришлите мне ЛС если не трудно.
Тут все делается открыто
Тут все делается открыто
у может у кого-то декомп. от и по-этому написал ЛС.
Декомпил на этом сайте запрещен. Это же нарушение авторских прав.
У меня нет mp4. Хочу сказать, не знаю, насколько полезен для трединга этот индикатор, но цвета подобраны замечательно.
У меня нет mp4. Хочу сказать, не знаю, насколько полезен для трединга этот индикатор, но цвета подобраны замечательно.
у меня есть формате .ex4 урони отрабатывает хорошо даже если в зоне селл и также в бай. держи сов.
также к нему индикатор дам тренд сигнала без перерисовки. с исходом.
у меня есть формате .ex4 урони отрабатывает хорошо даже если в зоне селл и также в бай. держи сов.
также к нему индикатор дам тренд сигнала без перерисовки. с исходом.
Пожалуйста, прикрепите изображение графика с индикатором, если конечно не сложно.
Спасибо!
Доброе время суток всем!
Поделитесь индикатором "Secret Profit Levels" в формате ".mq4"
Уже весь паблик прошуршал, так его и не нашел в открытом коде, если не сложно прикрепите его к этой теме у кого он имеется.
Буду благодарен за вашу помощь!
Скриншот индикатора:
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Доброе время суток всем!
Поделитесь индикатором "Secret Profit Levels" в формате ".mq4"
Уже весь паблик прошуршал, так его и не нашел в открытом коде, если не сложно прикрепите его к этой теме у кого он имеется.
Буду благодарен за вашу помощь!
Скриншот индикатора: