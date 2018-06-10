Поделитесь индикатором SPL

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Доброе время суток всем!

Поделитесь индикатором "Secret Profit Levels"  в формате ".mq4" 

Уже весь паблик прошуршал, так его и не нашел в открытом коде, если не сложно прикрепите его к этой теме у кого он имеется.

Буду благодарен за вашу помощь!

Скриншот индикатора:


 

Люди у кого имеется этот индикатор  исходном коде. Пришлите мне  ЛС если не трудно.

 
Evisat:   Люди у кого имеется этот индикатор  исходном коде. Пришлите мне  ЛС если не трудно.

Тут все делается открыто

 
STARIJ:

Тут все делается открыто


у может у кого-то декомп. от и по-этому написал  ЛС.

 
Evisat:   у может у кого-то декомп. от и по-этому написал  ЛС.

Декомпил на этом сайте запрещен. Это же нарушение авторских прав.

 

У меня нет mp4. Хочу сказать, не знаю, насколько полезен для трединга этот индикатор, но цвета подобраны замечательно. 

 
Victor Ziborov:

У меня нет mp4. Хочу сказать, не знаю, насколько полезен для трединга этот индикатор, но цвета подобраны замечательно. 


у меня есть  формате .ex4 урони отрабатывает хорошо даже если в зоне селл и также  в бай. держи сов.

также к нему индикатор дам тренд сигнала без перерисовки. с исходом.

Файлы:
SecretProfitLevels.ex4  37 kb
Signal_Mantapz.mq4  9 kb
 
Evisat:

у меня есть  формате .ex4 урони отрабатывает хорошо даже если в зоне селл и также  в бай. держи сов.

также к нему индикатор дам тренд сигнала без перерисовки. с исходом.

Пожалуйста, прикрепите изображение графика с индикатором, если конечно не сложно.

Спасибо!

 
Vitaly Muzichenko:

Пожалуйста, прикрепите изображение графика с индикатором, если конечно не сложно.

Спасибо!


Без проблем, на скрине видно как я работал по части  ручной торговли. Также можно найти мануал про индикатор SecretProfitLevels изучите его и протестируйте его на демо.

 
Evisat:

Доброе время суток всем!

Поделитесь индикатором "Secret Profit Levels"  в формате ".mq4" 

Уже весь паблик прошуршал, так его и не нашел в открытом коде, если не сложно прикрепите его к этой теме у кого он имеется.

Буду благодарен за вашу помощь!

Скриншот индикатора:


Файлы:
SecretProfitLevels.ex4  37 kb
SecretProfitLevels.tpl  11 kb
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