Поделиться своим продуктом в ленте
Собственно вопрос в теме.
Не могу понять как поделиться своим продуктом в своей ленте, почему у некоторых продуктов есть кнопка поделиться на mql а у некоторых нет , кто в курсе секрета почему так ?
Во первых если у вас включено что то вроде блокиратора рекламы, то нужно этот сайт добавить в исключения или отключить (а то вообще этой кнопи не будет ). И ещё если один раз продукт выставлен то для второго раза кнопка "Поделиться " появится, а вот для третьего уже не будет пока не удалить второй . У меня по крайней мере так .
как быть если выложил продукт, а в ленте он не появился? уже версия новая ,а он все равно не появляется в ленте .
А как делают так, что каждый день чуть ли не один и тот же пост с продуктом в ленте? хотя остальные посты меняются. Продавец удаляет со стены, потом опять постит? Или там может автомат какой есть
А как делают так, что каждый день чуть ли не один и тот же пост с продуктом в ленте? хотя остальные посты меняются. Продавец удаляет со стены, потом опять постит? Или там может автомат какой есть
нажимаешь на правку и меняешь дату и время публикации записи
нажимаешь на правку и меняешь дату и время публикации записи
Владимир, Вы - гений.
Благодарю
нажимаешь на правку и меняешь дату и время публикации записи
Это где такое есть ?
Это где такое есть ?
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Собственно вопрос в теме.
Не могу понять как поделиться своим продуктом в своей ленте, почему у некоторых продуктов есть кнопка поделиться на mql а у некоторых нет , кто в курсе секрета почему так ?