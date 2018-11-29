Поделиться своим продуктом в ленте

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Собственно вопрос в теме.

Не могу понять как поделиться своим продуктом в своей ленте, почему у некоторых продуктов есть кнопка поделиться на mql а у некоторых нет , кто в курсе секрета почему так ?

 
Vladimir Pastushak:

Собственно вопрос в теме.

Не могу понять как поделиться своим продуктом в своей ленте, почему у некоторых продуктов есть кнопка поделиться на mql а у некоторых нет , кто в курсе секрета почему так ?


Во первых если у вас включено что то вроде блокиратора рекламы, то нужно этот сайт добавить в исключения или отключить (а то вообще этой кнопи не будет ). И ещё если один раз продукт выставлен то для второго раза кнопка "Поделиться " появится, а вот для третьего уже не будет пока не удалить второй . У меня по крайней мере так .

 
как быть если выложил продукт, а в ленте он не появился? уже версия новая ,а он все равно не появляется в ленте . 
 
Andrey Karyaka:
как быть если выложил продукт, а в ленте он не появился? уже версия новая ,а он все равно не появляется в ленте . 


 
Konstantin Nikitin:


А как делают так, что каждый день чуть ли не один и тот же пост с продуктом в ленте? хотя остальные посты меняются. Продавец удаляет со стены, потом опять постит? Или там может автомат какой есть

 
Ivan Butko:

А как делают так, что каждый день чуть ли не один и тот же пост с продуктом в ленте? хотя остальные посты меняются. Продавец удаляет со стены, потом опять постит? Или там может автомат какой есть

нажимаешь на правку и меняешь дату и время публикации записи

 
Vladimir Gribachev:

нажимаешь на правку и меняешь дату и время публикации записи

Владимир, Вы - гений.
Благодарю

 
Vladimir Gribachev:

нажимаешь на правку и меняешь дату и время публикации записи

Это где такое есть ?

 
Vladimir Pastushak:

Это где такое есть ?

Прям в ленте.
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