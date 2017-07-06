Кто подскажет-почему так?
А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002
Чтобы жена не нашла...
А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002
Давно уже так...только это не мешало)
А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002
Здесь всё очевидно. Здесь точкой (не запятой) отделяют тысячи. То есть написано: $20.002 = 20 тыс 2 доллара.
Заходим в мобильное приложение ePayments и видим в самом верху:
Нажимаем на i, и видим:
Да нет уж...-2$ -то я всё таки вывел...
В сервис деск написал
Если вы хотите подряд два раза вывести, то не получится - вывод раз в сутки.
Если вы хотите подряд два раза вывести, то не получится - вывод раз в сутки.
Я в курсе...дело не в этом...(на первом скрине написано сколько доступно)-заблокированных средств нет..
Я в курсе...дело не в этом...(на первом скрине написано сколько доступно)-заблокированных средств нет..
счёт пополняли?
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