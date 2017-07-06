Кто подскажет-почему так?

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Nikolay Gaylis:

А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002

 

Чтобы жена не нашла...

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Alexey Volchanskiy:

А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002


Давно уже так...только это не мешало)

 
Alexey Volchanskiy:

А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002


Здесь всё очевидно. Здесь точкой (не запятой) отделяют тысячи. То есть написано: $20.002 = 20 тыс 2 доллара.

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Victor Ziborov:

Здесь всё очевидно. Здесь точкой (не запятой) отделяют тысячи. То есть написано: 20 тыс 2 доллара.


Alexey Volchanskiy:

А почему 3 знака после запятой? Я про 20.002


 

Заходим в мобильное приложение ePayments и видим в самом верху:

Нажимаем на i, и видим:


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Да нет уж...-2$ -то я всё таки вывел...

В сервис деск написал


 
Nikolay Gaylis:

Да нет уж...-2$ -то я всё таки вывел...

В сервис деск написал


Если вы хотите подряд два раза вывести, то не получится - вывод раз в сутки.

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Artyom Trishkin:

Если вы хотите подряд два раза вывести, то не получится - вывод раз в сутки.


Я в курсе...дело не в этом...(на первом скрине написано сколько доступно)-заблокированных средств нет..

 
Nikolay Gaylis:

Я в курсе...дело не в этом...(на первом скрине написано сколько доступно)-заблокированных средств нет..

счёт пополняли?

12
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