А что это такое ? Skype - страница 2
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Я тоже с Украины. Я проверил, у меня Скайп работает. Vk.com у многих не работает, Яндекс и мейл.ру - тоже не работают. Скоро делегация с Северной Кореи к нам в Киев приедет. Перенимать передовой опыт.
Не надо утрировать, всем известно почему и зачем это сделано. Вот тут например новостей сегодня нет и никого это не смущает)
Я тоже с Украины. Я проверил, у меня Скайп работает. Vk.com у многих не работает, Яндекс и мейл.ру - тоже не работают. Скоро делегация с Северной Кореи к нам в Киев приедет. Перенимать передовой опыт.
Плагин ZenMate в помощь, одним кликом мыши попадаем на все нужные сайты без проблем.
У меня и у многих других контактов тоже не работает! Казахстан работает! Америка тоже нет! Беларусь - нет! Кстати звонки работают!
Обхожусь без VK и Yandex без проблем, вообще не понимаю зачем они ?
Обхожусь без VK и Yandex без проблем, вообще не понимаю зачем они ?
У меня бабушка вообще не понимает зачем интернет, но это не повод для того, чтоб Я от него отказался.
У каждого свои цели, доходы и стиль жизни. Я к примеру вообще не понимаю зачем водка и пиво.
У меня бабушка вообще не понимает зачем интернет, но это не повод для того, чтоб Я от него отказался.
У каждого свои цели, доходы и стиль жизни. Я к примеру вообще не понимаю зачем водка и пиво.
ээх, молодо, зелено, поймешь, друг, со временем...
Если до 41 не понял, то уже и не пойму. Насмотрелся уже этих пивных вонючек при общении, не столько выпили, сколько от них стоит зловоние, особенно летом. Фу...
Если до 41 не понял, то уже и не пойму. Насмотрелся уже этих пивных вонючек при общении, не столько выпили, сколько от них стоит зловоние, особенно летом. Фу...
У меня бабушка вообще не понимает зачем интернет, но это не повод для того, чтоб Я от него отказался.
У каждого свои цели, доходы и стиль жизни. Я к примеру вообще не понимаю зачем водка и пиво.