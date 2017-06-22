А что это такое ? Skype - страница 2

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Victor Ziborov:

Я тоже с Украины. Я проверил, у меня Скайп работает. Vk.com у многих не работает, Яндекс и мейл.ру - тоже не работают. Скоро делегация с Северной Кореи к нам в Киев приедет. Перенимать передовой опыт.


Не надо утрировать, всем известно почему и зачем это сделано. Вот тут например новостей сегодня нет и никого это не смущает)


 
Victor Ziborov:

Я тоже с Украины. Я проверил, у меня Скайп работает. Vk.com у многих не работает, Яндекс и мейл.ру - тоже не работают. Скоро делегация с Северной Кореи к нам в Киев приедет. Перенимать передовой опыт.

Плагин ZenMate в помощь, одним кликом мыши попадаем на все нужные сайты без проблем.

 

У меня и у многих других контактов тоже не работает! Казахстан работает! Америка тоже нет! Беларусь - нет! Кстати звонки работают! 

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Обхожусь без VK и Yandex без проблем, вообще не понимаю зачем они ?

 
Vladimir Zubov:

Обхожусь без VK и Yandex без проблем, вообще не понимаю зачем они ?

У меня бабушка вообще не понимает зачем интернет, но это не повод для того, чтоб Я от него отказался.

У каждого свои цели, доходы и стиль жизни. Я к примеру вообще не понимаю зачем водка и пиво.

 
Vitaly Muzichenko:

У меня бабушка вообще не понимает зачем интернет, но это не повод для того, чтоб Я от него отказался.

У каждого свои цели, доходы и стиль жизни. Я к примеру вообще не понимаю зачем водка и пиво.

ээх, молодо, зелено, поймешь, друг, со временем...
 
Denis Sartakov:
ээх, молодо, зелено, поймешь, друг, со временем...

Если до 41 не понял, то уже и не пойму. Насмотрелся уже этих пивных вонючек при общении, не столько выпили, сколько от них стоит зловоние, особенно летом. Фу...

 
Vitaly Muzichenko:

Если до 41 не понял, то уже и не пойму. Насмотрелся уже этих пивных вонючек при общении, не столько выпили, сколько от них стоит зловоние, особенно летом. Фу...

Спиртные напитки, табакокурение, наркотики - это всё одного поля ягоды, и счастлив тот, кто от всего этого избавлен.
 
Vitaly Muzichenko:

У меня бабушка вообще не понимает зачем интернет, но это не повод для того, чтоб Я от него отказался.

У каждого свои цели, доходы и стиль жизни. Я к примеру вообще не понимаю зачем водка и пиво.

Согласен, Виталий. Зачем напиваться и ползать, если можно покурить и полетать!?
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