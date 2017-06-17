Торгуете ли вы силу валюты?
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Многое говорится о теханализе, фундаменте. Но есть техника менее известная, но неплохо работающая. Работа ведется не с парами а с валютами через анализ мажоров и кроссов. К примеру, вы видите что доллар сейчас слаб относительно всех мажоров, среди остальных валют выбираете самую сильную, и торгуете самую сильную валюту против самой слабой, есть кто практикует подобное?
всем уже 100 лет известна эта "секретная " техника...и создано множество индикаторов, лежат пылятся в code base
типа кластерных индикаторов ....индекс валют и тд.. пройденый этап уже очень давно
Многое говорится о теханализе, фундаменте. Но есть техника менее известная, но неплохо работающая. Работа ведется не с парами а с валютами через анализ мажоров и кроссов. К примеру, вы видите что доллар сейчас слаб относительно всех мажоров, среди остальных валют выбираете самую сильную, и торгуете самую сильную валюту против самой слабой, есть кто практикует подобное?
Да практикую. Силу валют вывожу в виде столбиковых графиков.
Выглядит это хозяйство вот так.
Синий GBP, Зеленый USD, Белый JPY, Розовый EUR, Рыжий CHF.
Да практикую. Силу валют вывожу в виде столбиковых графиков.
Выглядит это хозяйство вот так.
Синий GBP, Зеленый USD, Белый JPY, Розовый EUR, Рыжий CHF.
ок, но здесь похоже не видно препятствий (например близкая горизонталь на евро-доллар, и вывод что сейчас евро будут покупать, а бакс продавать , к примеру).
Думаю кроме визуального способа перебора пар, это не решить.
Работает не лучше обычного осциллятора, сигналы такие же, половина ложных. При комбинировании сигналов на нескольких инструментах можно сделать какой-то аналог парной торговли, низкодоходный
по крайней мере это из личного небольшого опыта
Ихмо не совсем правильно принимать решение на показаниях только одного индикатора. Это вспомогательная приблуда.
По пунктирным показаниям индикатора, например, наблюдаю максимальные расхождения валют.
В принципе работает как осциллятор, но дает представление не о валютной паре, а именно по валюте. Может кому это не интересно, а для меня эта информация крайне важна.
Многое говорится о теханализе, фундаменте. Но есть техника менее известная, но неплохо работающая. Работа ведется не с парами а с валютами через анализ мажоров и кроссов. К примеру, вы видите что доллар сейчас слаб относительно всех мажоров, среди остальных валют выбираете самую сильную, и торгуете самую сильную валюту против самой слабой, есть кто практикует подобное?
Многое говорится о теханализе, фундаменте. Но есть техника менее известная, но неплохо работающая. Работа ведется не с парами а с валютами через анализ мажоров и кроссов. К примеру, вы видите что доллар сейчас слаб относительно всех мажоров, среди остальных валют выбираете самую сильную, и торгуете самую сильную валюту против самой слабой, есть кто практикует подобное?
Для претворения идеи в код нужно более чёткие формулировки:
- "доллар сейчас слаб относительно всех мажоров"
- "среди остальных валют выбираете самую сильную"
- "торгуете самую сильную валюту против самой слабой"
Для претворения идеи в код нужно более чёткие формулировки:
- "доллар сейчас слаб относительно всех мажоров"
- "среди остальных валют выбираете самую сильную"
- "торгуете самую сильную валюту против самой слабой"
Не подскажите, какой принцип заложен в индикаторе определения силы валюты?
А то я написал его так, как сам считаю правильным, потестил и результат прямо скажем не ахти.
Не подскажите, какой принцип заложен в индикаторе определения силы валюты?
А то я написал его так, как сам считаю правильным, потестил и результат прямо скажем не ахти.
Нет, не подскажу. Всё дело в том, что, например, математика - это точная наука и можно доверять учебникам, физика - точная наука и так же можно доверять учебникам. А вот всё что касается околофорекса - это большей частью догмы или более менее устоявшиеся правила.
Выложите свой принцип расчёта, поищем и сравним с англоязычными ресурсами - думаю в итоге определимся с формулировкой.
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