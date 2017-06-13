необходимо создать оповещение для индикатора ZUP

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Добрый день! Xочу создать оповещение при формировании паттерна именно в момент когда окрашивается бабочка гартли в цвет (цифра 2) и появляется квадрат зоны смены тренда (цифра 1), необxодимо создать оповещение звуковое и вывод на какой паре, для вас профессионалы думаю сложности в этом не будет. Заранее спасибо
Файлы:
ZUP_v88.ex4  343 kb
ZUP_v88.mq4  381 kb
rpiyo_ZUP.jpg  462 kb
 
Vitaliy161:
Добрый день! Xочу создать оповещение при формировании паттерна именно в момент когда окрашивается бабочка гартли в цвет (цифра 2) и появляется квадрат зоны смены тренда (цифра 1), необxодимо создать оповещение звуковое и вывод на какой паре, для вас профессионалы думаю сложности в этом не будет. Заранее спасибо

9к строк кода, мощная вещь.
 
Vitaliy161:
Xочу создать оповещение при формировании паттерна именно в момент когда окрашивается бабочка гартли в цвет (цифра 2) и появляется квадрат зоны смены тренда (цифра 1), необxодимо создать оповещение звуковое и вывод на какой паре, для вас профессионалы думаю сложности в этом не будет. Заранее спасибо


ОК, готово.
Первый в меню параметров SignalAlert  = true;

Все ошибки, предупреждения и деления на ноль исправлены.

Файлы:
ZUP_v88alert.mq4  763 kb
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Дальнейшее обсуждение".
 
FXwin:


ОК, готово.
Первый в меню параметров SignalAlert  = true;

Все ошибки, предупреждения и деления на ноль исправлены.


Спасибо!

Чуть изменил выводимый алерт и заточил для любителей бабочек настройки индикатора.

Вывод алерта там был - ExtPlayAlert (в конце настроек)

Файлы:
ZUP_v88alert_1.mq4  763 kb
 

Ну нихрена себе в одном файле сколько наворочено...

Такие вещи, как мне кажется - надо разбивать на отдельные файлы, процедуры, классы...

Но, стиль написания - мне нравится. Грамотный и четкий код. И комментарии - где надо.

 
Evgeny Belyaev:

9к строк кода, мощная вещь.

Сейчас уже 36 000 строк кода.

Но это не предел. На подходе еще несколько тысяч строк. Ранее было создано не самое сложное.

 

ZUP версия 152.

http://www.onix-trade.net/forum/topic/92554-zup-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-152/

ZUP версия 152.
ZUP версия 152.
  • 2017.06.13
  • www.onix-trade.net
В версию 152 были добавлены элементы графического интерфейса для работы с паттернами. С помощью графического интерфейсап стало возможным:подключать к поиску или отключать от поиска различные паттерны; просматривать картинки с шаблонами пятиточечных паттернов; создавать новые пятиточечные паттерны; редактировать параметры пятиточечных...
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