необходимо создать оповещение для индикатора ZUP
- Простая iCustom и оповещения!
- Мультитаймфреймовые индикаторы
- Необходим сигнал (алерт) на пересечение двух средних
Добрый день! Xочу создать оповещение при формировании паттерна именно в момент когда окрашивается бабочка гартли в цвет (цифра 2) и появляется квадрат зоны смены тренда (цифра 1), необxодимо создать оповещение звуковое и вывод на какой паре, для вас профессионалы думаю сложности в этом не будет. Заранее спасибо
9к строк кода, мощная вещь.
Xочу создать оповещение при формировании паттерна именно в момент когда окрашивается бабочка гартли в цвет (цифра 2) и появляется квадрат зоны смены тренда (цифра 1), необxодимо создать оповещение звуковое и вывод на какой паре, для вас профессионалы думаю сложности в этом не будет. Заранее спасибо
ОК, готово.
Первый в меню параметров SignalAlert = true;
Все ошибки, предупреждения и деления на ноль исправлены.
ОК, готово.
Первый в меню параметров SignalAlert = true;
Все ошибки, предупреждения и деления на ноль исправлены.
Спасибо!
Чуть изменил выводимый алерт и заточил для любителей бабочек настройки индикатора.
Вывод алерта там был - ExtPlayAlert (в конце настроек)
Ну нихрена себе в одном файле сколько наворочено...
Такие вещи, как мне кажется - надо разбивать на отдельные файлы, процедуры, классы...
Но, стиль написания - мне нравится. Грамотный и четкий код. И комментарии - где надо.
9к строк кода, мощная вещь.
Сейчас уже 36 000 строк кода.
Но это не предел. На подходе еще несколько тысяч строк. Ранее было создано не самое сложное.
ZUP версия 152.
http://www.onix-trade.net/forum/topic/92554-zup-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8f-152/
- 2017.06.13
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