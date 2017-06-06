А у вас после обновления терминала МТ5 пароли слетают?

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Терминалов стоит много, слегка напрягает и непонятен смысл сего действа. А у вас как? Я работаю в режиме /portable, может, из-за этого?
 
Иногда слетают, иногда нет.
 
Yuriy Asaulenko:
Иногда слетают, иногда нет.

Да, я тоже заметил, что это нестационарный процесс. Вот 2 июня МТ5 обновился, а сегодня пришлось запустить 5 терминалов от разных ДЦ. И везде этот геммор с паролями. Поэтому и написал.
 
Alexey Volchanskiy:

Да, я тоже заметил, что это нестационарный процесс. Вот 2 июня МТ5 обновился, а сегодня пришлось запустить 5 терминалов от разных ДЦ. И везде этот геммор с паролями. Поэтому и написал.

У всех практически рабочих терминалов режим  /portable - не слетают, У некоторых терминалов от разных контор - не портативный режим - не слетают.

Может зря написал - слетят...


 
Artyom Trishkin:

У всех практически рабочих терминалов режим  /portable - не слетают, У некоторых терминалов от разных контор - не портативный режим - не слетают.

Может зря написал - слетят...



Артем, давно уже не слетали пароли, а обновления сейчас идут часто. А вот с этим от 2 июня 1606 почему-то слетели. Причина неясна..
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