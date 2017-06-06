А у вас после обновления терминала МТ5 пароли слетают?
Терминалов стоит много, слегка напрягает и непонятен смысл сего действа. А у вас как? Я работаю в режиме /portable, может, из-за этого?
Иногда слетают, иногда нет.
Yuriy Asaulenko:
Иногда слетают, иногда нет.
Иногда слетают, иногда нет.
Да, я тоже заметил, что это нестационарный процесс. Вот 2 июня МТ5 обновился, а сегодня пришлось запустить 5 терминалов от разных ДЦ. И везде этот геммор с паролями. Поэтому и написал.
Alexey Volchanskiy:
Да, я тоже заметил, что это нестационарный процесс. Вот 2 июня МТ5 обновился, а сегодня пришлось запустить 5 терминалов от разных ДЦ. И везде этот геммор с паролями. Поэтому и написал.
Да, я тоже заметил, что это нестационарный процесс. Вот 2 июня МТ5 обновился, а сегодня пришлось запустить 5 терминалов от разных ДЦ. И везде этот геммор с паролями. Поэтому и написал.
У всех практически рабочих терминалов режим /portable - не слетают, У некоторых терминалов от разных контор - не портативный режим - не слетают.
Может зря написал - слетят...
Artyom Trishkin:
Может зря написал - слетят...
У всех практически рабочих терминалов режим /portable - не слетают, У некоторых терминалов от разных контор - не портативный режим - не слетают.
Может зря написал - слетят...
Артем, давно уже не слетали пароли, а обновления сейчас идут часто. А вот с этим от 2 июня 1606 почему-то слетели. Причина неясна..
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