Почему ask и bid так отличаются? - страница 3

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Maxim Dmitrievsky:

праздник, день святого духа, ликвидности нет потому спреды шире


Да, мысль была правильная, сегодня спреды по евро 10-12 п, ask и bid практически идентичны по форме.


 
А чего вы удивляетесь что Аск и Бид не одинаково ходит ? Вы не слышали про стакан? Почитайте так же про алгоритмы маркетмейкеров и ХФТ торговлю. 
 
Dmitiry Ananiev:
А чего вы удивляетесь что Аск и Бид не одинаково ходит ? Вы не слышали про стакан? Почитайте так же про алгоритмы маркетмейкеров и ХФТ торговлю. 

Просто такую разницу видел в первый раз. HFT на форексе нет, это тут фикция. Для HFT народ волокно тянет от биржи к бирже по кратчайшему пути, читал эти истории.
 
Alexey Volchanskiy:

Просто такую разницу видел в первый раз. HFT на форексе нет, это тут фикция. Для HFT народ волокно тянет от биржи к бирже по кратчайшему пути, читал эти истории.

Я торговал там, впрочем такое везде. Есть особенности, просто подумать надо чуток, как торговать плавающий спред. Есть особенности написания алгоритма под такое. Иначе bid будет бегать, а байки наклепает по одному и тому же ask-у. И наоборот.

На форексе уделять внимание HFT безсмысленно.

 
Renat Akhtyamov:

Я торговал там, впрочем такое везде. Есть особенности, просто подумать надо чуток, как торговать плавающий спред. Есть особенности написания алгоритма под такое. Иначе bid будет бегать, а байки наклепает по одному и тому же ask-у. И наоборот.

На форексе HFT нет, согласен.


Я плохо разбираюсь в биржевой торговле и не понимаю, как там можно покупать по bid. Это тут один форумчанин заявлял, его слова. Если кто объяснит, буду благодарен.
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