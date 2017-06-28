Можно-ли улучшить и без того прибыльную стратегию путём добавления мартингейла? - страница 3

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khorosh:
Добавление безопасного антимартингейла к прибыльному эксперту, не отменяет использование закономерностей рынка.
Если прибыльный эксперт работает по тренду, то увеличение лотности называется ПИРАМИДИНГ!
 
Serqey Nikitin:
Если прибыльный эксперт работает по тренду, то увеличение лотности называется ПИРАМИДИНГ!

При добавлении безопасного антимартингейла к прибыльному советнику, я не ставлю условие работы советника по тренду. Условие возможности использования безопасного антимартингейла я привёл ранее в моём посте на первой странице:

khorosh 2017.05.30 10:07    RU
Кто не верит в безопасный антимартингейл, присылайте свой прибыльный советник и я бесплатно сделаю ему модернизацию, добавив безопасный мартингейл. Советник будет зарабатывать больше. Условие: у советника должны быть стоплосс и тейкпрофит и тейкпрофит должен быть больше стоплосса, желательно в несколько раз.. Улучшить можно только прибыльный эксперт. Безопасный антимартингейл в отличии от мартингейла количество прибыльных трейдов не увеличивает и убыточный эксперт прибыльным не сделает. Количество прибыльных и убыточных трейдов остаётся прежним. Но часть прибыльных сделок заменяется серией сделок с повышением лота.
[Удален]  
khorosh:

 часть прибыльных сделок заменяется серией сделок с повышением лота.


А как Вы понимаете,что наступила серия прибыльных сделок?
 

Мартигейл вполне себе работает, но он просто не имеет смысла - депозит должен быть слишком большим по сравнению с суммой выигрыша.

Я уже представлял расчеты, какой нужен лот для тех или иных условий.

Исходим из вероятности выигрыша в одной сделке (скажем, 0,5), количества выигрышей без слива (скажем, 100000) и вероятность этого (скажем, 99%).

И по этим данным - легко вычисляется необходимый лот (16М ставок для указанных условий). При этом совершенно все равно - прибыльный советник, убыточный, какая в нем ММ, и прочее.

 
Nikolay Gaylis:

А как Вы понимаете,что наступила серия прибыльных сделок?
Антимартингейл предполагает вход в сделку повышенным лотом, если последняя сделка была прибыльной. Я не могу предвидеть будет ли сделка с повышенным лотом прибыльной. Но мне известно условие безопасности, чтобы при любом раскладе использование повышенного лота не привело к ухудшению показателей. А наоборот, показатели эксперта должны улучшиться.
 
Допустим ваша торговая система дает 60% правильных сделок. рассмотрим случай на 2000 исходов.

просто система


с добавлением мартингейла


с мартином просадки будут больше.
[Удален]  
danminin:
Допустим ваша торговая система дает 60% правильных сделок. рассмотрим случай на 2000 исходов.

просто система


с добавлением мартингейла


с мартином просадки будут больше.

получается,что если увеличить лот изначально-результат будет такой же?
 

Nikolay Gaylis:

Можно-ли улучшить и без того прибыльную стратегию путём добавления мартингейла?

  • 32% Да
    (17)
  • 28% Нет
    (15)
  • 30% Не стоит!
    (16)
  • 9% Разъясню сейчас...
    (5)
нельзя, мартин может только уменьшить отношение профит\просадка, на репрезентативных временных горизонтах
 
Nikolay Gaylis:

получается,что если увеличить лот изначально-результат будет такой же?
а, вы смотрите на результат? вы не на результат смотрите, а на просадки!)

если взять общий объем посчитать за весь период торговли, для 2000 сделок, то для первого случая это будет 2000 лотов, а для второго 6400 лотов.

так что в первом случае просто лотность увеличиваем в 3,2 раза - и прибыль будет такой же.
[Удален]  
danminin:
а, вы смотрите на результат? вы не на результат смотрите, а на просадки!)

если взять общий объем посчитать за весь период торговли, для 2000 сделок, то для первого случая это будет 2000 лотов, а для второго 6400 лотов.

так что в первом случае просто лотность увеличиваем в 3,2 раза - и прибыль будет такой же.

А вероятность просадки в первом случае не больше будет?Для первого случая -частота просадок увеличится,а для второго реже,но критичнее...

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