Можно-ли улучшить и без того прибыльную стратегию путём добавления мартингейла? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добавление безопасного антимартингейла к прибыльному эксперту, не отменяет использование закономерностей рынка.
Если прибыльный эксперт работает по тренду, то увеличение лотности называется ПИРАМИДИНГ!
При добавлении безопасного антимартингейла к прибыльному советнику, я не ставлю условие работы советника по тренду. Условие возможности использования безопасного антимартингейла я привёл ранее в моём посте на первой странице:
часть прибыльных сделок заменяется серией сделок с повышением лота.
А как Вы понимаете,что наступила серия прибыльных сделок?
Мартигейл вполне себе работает, но он просто не имеет смысла - депозит должен быть слишком большим по сравнению с суммой выигрыша.
Я уже представлял расчеты, какой нужен лот для тех или иных условий.
Исходим из вероятности выигрыша в одной сделке (скажем, 0,5), количества выигрышей без слива (скажем, 100000) и вероятность этого (скажем, 99%).
И по этим данным - легко вычисляется необходимый лот (16М ставок для указанных условий). При этом совершенно все равно - прибыльный советник, убыточный, какая в нем ММ, и прочее.
А как Вы понимаете,что наступила серия прибыльных сделок?
просто система
с добавлением мартингейла
с мартином просадки будут больше.
Допустим ваша торговая система дает 60% правильных сделок. рассмотрим случай на 2000 исходов.
просто система
с добавлением мартингейла
с мартином просадки будут больше.
получается,что если увеличить лот изначально-результат будет такой же?
Nikolay Gaylis:
Можно-ли улучшить и без того прибыльную стратегию путём добавления мартингейла?
получается,что если увеличить лот изначально-результат будет такой же?
если взять общий объем посчитать за весь период торговли, для 2000 сделок, то для первого случая это будет 2000 лотов, а для второго 6400 лотов.
так что в первом случае просто лотность увеличиваем в 3,2 раза - и прибыль будет такой же.
а, вы смотрите на результат? вы не на результат смотрите, а на просадки!)
если взять общий объем посчитать за весь период торговли, для 2000 сделок, то для первого случая это будет 2000 лотов, а для второго 6400 лотов.
так что в первом случае просто лотность увеличиваем в 3,2 раза - и прибыль будет такой же.
А вероятность просадки в первом случае не больше будет?Для первого случая -частота просадок увеличится,а для второго реже,но критичнее...