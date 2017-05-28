заработок

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ну и как тут заработать? я имею ввиду как сдать комп в аренду за деньги?
 
dtasha80:
ну и как тут заработать? я имею ввиду как сдать комп в аренду за деньги?

Только обратите внимание, что сдача ядер в аренду - это никак нельзя заработком, это скорее вознаграждение за то, что Вы разрешили облаку использовать мощности Вашего ПК. К тому же если у Вас процессор ниже Core i7 и операционная система не 64 бита - даже не пытайтесь.
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
Распределенные вычисления в сети MQL5 Cloud Network
  • cloud.mql5.com
Заработать деньги, продавая мощности своего компьютера для сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network
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dtasha80:
ну и как тут заработать? я имею ввиду как сдать комп в аренду за деньги?

лучше уж прямо спроси ,  кто здесь заработал на аренде  и сколько)

ответ долго не заставит себя ждать))

 
Alexander Antoshkin:

лучше уж прямо спроси ,  кто здесь заработал на аренде  и сколько)

ответ долго не заставит себя ждать))

ннну тогда вы к примеру?))
 
dtasha80:
ннну тогда вы к примеру?))


Сдавая в аренду мощности одного компа, 4 или 6 ядер вы не заработаете даже на оплату электроэнергии затраченной на работу этого компа. Вот например за год 4 ядра i5, комп работает не круглые сутки.


 
уж лучше ступайте доить краны биткоиновые
 
Alexander Bereznyak:
уж лучше ступайте доить краны биткоиновые
что доить?O_0
 
в принципе можно, если ты - системный администратор и у тебя в сети 100 компов нехилых, то электричество тебя не волнует) Правда будет хороший интернет трафик и куллеры на процах будут гудеть натужно, но пару копеек на халяву, разве это того не стоит?)
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Oleg Tsarkov:
в принципе можно, если ты - системный администратор и у тебя в сети 100 компов нехилых, то электричество тебя не волнует) Правда будет хороший интернет трафик и куллеры на процах будут гудеть натужно, но пару копеек на халяву, разве это того не стоит?)
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