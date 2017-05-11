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Всегда по-хорошему завидовал действительно талантливым людям... Вот в данном конкретном случае (хорошая иллюстрация высказывания "Краткость - сестра таланта") мне для того. чтоб высказать ту же самую мысль потребовалось несколько десятков слов:)
;)
Всегда по-хорошему завидовал действительно талантливым людям... Вот в данном конкретном случае (хорошая иллюстрация высказывания "Краткость - сестра таланта") мне для того. чтоб высказать ту же самую мысль потребовалось несколько десятков слов:)
Это не настолько заслуга таланта, как заслуга могущества русского языка
Представьте, сколько нужно слов, чтоб написать тоже самое на не русском языке)