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Vladimir Suschenko:

Всегда по-хорошему завидовал действительно талантливым людям... Вот в данном конкретном случае (хорошая иллюстрация высказывания "Краткость - сестра таланта") мне для того. чтоб высказать ту же самую мысль потребовалось несколько десятков слов:)

;)
 
Vladimir Suschenko:

Всегда по-хорошему завидовал действительно талантливым людям... Вот в данном конкретном случае (хорошая иллюстрация высказывания "Краткость - сестра таланта") мне для того. чтоб высказать ту же самую мысль потребовалось несколько десятков слов:)

Это не настолько заслуга таланта, как заслуга могущества русского языка

Представьте, сколько нужно слов, чтоб написать тоже самое на не русском языке)


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