С Днём Победы, друзья! - страница 2
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Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!
Мир спас Советский Солдат!
Память нашим дедам и бабушкам за их героизм, в борьбе против фашизма!
Спасибо, всех с праздником!
Присоединяюсь к поздравлениям! У меня мама блокадница, знаю о блокаде Ленинграда не по книжкам. Всем Ветеранам хорошего здоровья и долгих лет!
Пусть наш путь далек,и долго сбываеються мечты
Но на защиту родины своей, придешь и ты....
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ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!
Вечная память нашим дедам, бабушкам, отцам, матерям!!!
Вечная память павшим за наше мирное настоящее!!!!
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
Спасибо деду за победу - где бы мы сейчас были и где бы весь мир без нас был...но мы не гордые - мы всем прощаем...но помнить будем долго...
ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!
Спасибо деду за победу - где бы мы сейчас были и где бы весь мир без нас был...но мы не гордые - мы всем прощаем...но помнить будем долго...
Немного дополню. Дедушка работал машинистом на паровозе Ладога (Дорога жизни) - Питер.
Помню,. спрашиваю, - а почему у тебя вся спина в осколках?
- А это наш состав разбомбили, бьют-то в паравоз