С Днём Победы, друзья! - страница 2

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С Днем Великой Победы!    
 

Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен!

 
 
С Днём Победы!
 
Vitaly Muzichenko:

Мир спас Советский Солдат!

Память нашим дедам и бабушкам за их героизм, в борьбе против фашизма!

Спасибо, всех с праздником!


Присоединяюсь к поздравлениям! У меня мама блокадница, знаю о блокаде Ленинграда не по книжкам. Всем Ветеранам хорошего здоровья и долгих лет!
 

Пусть наш путь далек,и  долго сбываеються мечты

Но  на защиту  родины своей, придешь и ты....


 

 

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ПРИСОЕДИНЯЮСЬ!

Вечная память нашим дедам, бабушкам, отцам, матерям!!!

Вечная память павшим за наше мирное настоящее!!!!

 

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!

         Спасибо деду за победу - где бы мы сейчас были и где бы весь мир без нас был...но мы не гордые - мы всем прощаем...но помнить будем долго...


 
Сергей Криушин:

ВСЕХ С ПОБЕДОЙ!!!

         Спасибо деду за победу - где бы мы сейчас были и где бы весь мир без нас был...но мы не гордые - мы всем прощаем...но помнить будем долго...



Немного дополню. Дедушка работал машинистом на паровозе Ладога (Дорога жизни) - Питер.

Помню,. спрашиваю, - а почему у тебя вся спина в осколках?

- А это наш состав разбомбили, бьют-то в паравоз

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