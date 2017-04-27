WebRequest работает на пользовательских компах и не работает на ВПС... - страница 3
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версия WINDOWS - на VPS такая же ?
в подобных пазлах всегда как то приходится искать, а в чем же разница
версия WINDOWS - на VPS такая же ?
В каком смысле? разумеется у меня обычная 10-ка, на сервере Server 8
В каком смысле? разумеется у меня обычная 10-ка, на сервере Server 8
в подобных пазлах всегда как то приходится искать, в чем же разница
попробовать взгромоздить 8-ку сервер у себя и уже не в режиме VPS
установила - не помогло
Можно попробовать смоделировать такой же запрос с помощью проги типа postman, после того как там все получится пробовать реализовывать в коде.
измените все же тут на с RU на UK, или в урле запроса смените
с ru у меня получается
меняю на UK
измените все же тут на с RU на UK, или в урле запроса смените
Где сменить? У меня везде на англ. Честно говоря, из-за кодировки - не получилось ее нормально задать чтоб эти \u не вылазили, поэтому все перевела на англ.
Кстати, если это имеет значение, если добавить в список разрешенных УРЛ https://uk.investing.com (или без "uk", точно не вспомню), то на домашних компах (обох) - работает. На серваке - ошибка 4060 (не добавлен урл)...
Где сменить? У меня везде на англ. Честно говоря, из-за кодировки - не получилось ее нормально задать чтоб эти \u не вылазили, поэтому все перевела на англ.
Кстати, если это имеет значение, если добавить в список разрешенных УРЛ https://uk.investing.com (или без "uk", точно не вспомню), то на домашних компах (обох) - работает. На серваке - ошибка 4060 (не добавлен урл)...
я точно видел в ветке скрин ваш разрешенных адресов,у вас там был адрес ру.инвестинг.ком
сейчас картинка исчезла,ну не приснилось же мне это.
проверьте еще раз на впс и дом.компе,чтобы везде было,как указано выше.
я точно видел в ветке скрин ваш разрешенных адресов,у вас там был адрес ру.инвестинг.ком
сейчас картинка исчезла,ну не приснилось же мне это.
проверьте еще раз на впс и дом.компе,чтобы везде было,как указано выше.
Я не присылали никакого скрина. На компенсации как у вас и все работает. Точно так же на сервере - не работает. Ру у меня не было и не могло быть по причине что указала выше
что ж,значит где-то в воде,наверное,у меня наркотики))
нашел,где мне приснилось))
вы не написали в самом начале какой терминал и какой билд.
вот тут обсуждали только что. помогло на мт4 обновление до последнего билда
https://www.mql5.com/ru/forum/171848/page3