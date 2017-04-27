WebRequest работает на пользовательских компах и не работает на ВПС... - страница 3

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версия WINDOWS  -  на VPS такая же ?

в подобных пазлах всегда как то  приходится искать, а в чем же разница

 
Yuriy Zaytsev:
версия WINDOWS  -  на VPS такая же ?

В каком смысле? разумеется у меня обычная 10-ка, на сервере Server 8
 
Galina Bobro:

В каком смысле? разумеется у меня обычная 10-ка, на сервере Server 8

в подобных пазлах всегда как то  приходится искать,   в чем же разница

попробовать взгромоздить 8-ку сервер у себя и уже не в режиме VPS

 
Galina Bobro:

установила  - не помогло

Можно попробовать смоделировать такой же запрос с помощью проги типа postman, после того как там все получится пробовать реализовывать в коде.

 

измените все же тут на с RU на UK, или в урле запроса смените


с ru  у меня получается

2017.04.23 20:55:56.484 111 (EURUSD,M30)        https://uk.investing.com/economic-calendar/Service/getCalendarFilteredData/
2017.04.23 20:55:56.484 111 (EURUSD,M30)        Result downloading res= -1   Werr= 4014
2017.04.23 20:55:56.484 111 (EURUSD,M30)        res_headers=

меняю на UK

2017.04.23 20:57:36.418 111 (EURUSD,M30)        https://uk.investing.com/economic-calendar/Service/getCalendarFilteredData/
2017.04.23 20:57:36.418 111 (EURUSD,M30)        Result downloading res= 200   Werr= 0
2017.04.23 20:57:36.418 111 (EURUSD,M30)        res_headers= HTTP/1.1 200 OK

void OnStart()
  {
//---
      string sUrlF;
      
      //sUrlF = "https://www.mql5.com/";
      
     // sUrlF = "https://www.forexfactory.com/";
      
      //sUrlF = "https://www.dailyfx.com/";
      
      sUrlF = "https://uk.investing.com/economic-calendar/Service/getCalendarFilteredData/";
      
      string cookie=NULL, headers = NULL, res_headers;
   
      char post[],result[];
      
      int timeout=5000;
   
      ResetLastError();
      
      //int res = WebRequest("GET",sUrlF,cookie,NULL,timeout,post,0,result,res_headers);
      int res=WebRequest("POST", sUrlF, "X-Requested-With:XMLHttpRequest", NULL, timeout, post, ArraySize(post), result, res_headers);
      
      int Werr = GetLastError();
      
      Print(sUrlF);
      
      Print("Result downloading res= ", res, "   Werr= ", Werr);
      
      Print("res_headers= ", res_headers);
  }
 
kaus_bonus:

измените все же тут на с RU на UK, или в урле запроса смените

Где сменить? У меня везде на англ. Честно говоря, из-за кодировки - не получилось ее нормально задать чтоб эти \u не вылазили, поэтому все перевела на англ. 

Кстати, если это имеет значение, если добавить в список разрешенных УРЛ   https://uk.investing.com (или без "uk", точно не вспомню), то на домашних компах (обох) - работает. На серваке - ошибка 4060 (не добавлен урл)... 

Investing.com UK - Financial News, Shares, Quotes & Charts
Investing.com UK - Financial News, Shares, Quotes & Charts
  • uk.investing.com
<a href="/news/stock-market-news/brazil-may-boost-corruption-fine-against-odebrecht
 
Galina Bobro:

Где сменить? У меня везде на англ. Честно говоря, из-за кодировки - не получилось ее нормально задать чтоб эти \u не вылазили, поэтому все перевела на англ. 

Кстати, если это имеет значение, если добавить в список разрешенных УРЛ   https://uk.investing.com (или без "uk", точно не вспомню), то на домашних компах (обох) - работает. На серваке - ошибка 4060 (не добавлен урл)... 


я точно видел в ветке скрин ваш разрешенных адресов,у вас там был адрес ру.инвестинг.ком

сейчас картинка исчезла,ну не приснилось же мне это.

проверьте еще раз на впс и дом.компе,чтобы везде было,как указано выше.

 
kaus_bonus:


я точно видел в ветке скрин ваш разрешенных адресов,у вас там был адрес ру.инвестинг.ком

сейчас картинка исчезла,ну не приснилось же мне это.

проверьте еще раз на впс и дом.компе,чтобы везде было,как указано выше.

Я не присылала никакого скрина. На компе как у вас и все работает. Точно так же на сервере - не работает. Ру у меня не было и не могло быть по причине что указала выше
 
Galina Bobro:
Я не присылали никакого скрина. На компенсации как у вас и все работает. Точно так же на сервере - не работает. Ру у меня не было и не могло быть по причине что указала выше

что ж,значит где-то в воде,наверное,у меня наркотики))
 

нашел,где мне приснилось))

вы не написали в самом начале какой терминал и какой билд.

вот тут обсуждали только что. помогло на мт4 обновление до последнего билда

https://www.mql5.com/ru/forum/171848/page3

WebRequest не скачивает с forexfactory com
WebRequest не скачивает с forexfactory com
  • www.mql5.com
Не могу скачать страницу с forexfactory.com, причем с других сайтов страницы качаются...
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